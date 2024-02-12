Смена руководства ВСУ: кто уволился и кто пришел на их место

Президент пожелал обновить руководство ВСУ

Залужный был главнокомандующим ВСУ в течение более 2,5 лет и имел высокий уровень доверия среди украинцев. По данным опроса КМИС, опубликованного в конце декабря 2023 года, Залужному доверяли 88% украинцев (для сравнения — президенту Зеленскому — 62%).

По словам Зеленского, смена руководства ВСУ связана с необходимостью модернизации армии, внедрения инноваций и повышения боевой готовности. Он также отметил, что Залужный продолжит работать в команде президента, но на другой должности. По некоторым источникам, Зеленский предложил Залужному должность или личного помощника, или заместителя секретаря СНБО, или посла в Великобритании, но Залужный отказался покидать ВСУ добровольно и переводиться на любую гражданскую должность во время войны.

Вместе с Залужным с должностей уволились его заместители:

начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала,

командующий Объединенными силами Сергей Наев,

командующий Десантно-штурмовых войск Максим Миргородский.

Командующий Сил теробороны Анатолий Баргилевич был уволен для того, чтобы занять должность Начальника генерального штаба, то есть он перешел в команду Александра Сырского.

Рассказываем о новом Главнокомандующем ВСУ и других новых руководителях в украинской армии.

Александр Сырский, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины

Позывной — «Барс», звание — генерал-полковник, Герой Украины.

Родился Александр Сырский в России в семье военного, в москве же получил высшее военное образование. Именно это враги нового Главнокомандующего ставят ему в вину.

Начинал службу еще в советское время уже на территории Украины в Полтавской области, где руководил мотострелковым взводом.

Затем возглавил батальон, а затем полк 6-й дивизии Нацгвардии (Харьковская область).

Следующие карьерные шаги: начальником штаба, командиром 72-й бригады ВСУ, первый заместитель начальника Главного командного центра ВСУ.

Там Сырский, в частности, отвечал за сотрудничество украинской армии с НАТО и внедрение стандартов этой организации.

В 2016 году руководил Объединенным оперативным штабом ВСУ в зоне АТО, а в следующем 2017 году возглавил всю Антитеррористическую операцию.

В 2019 году стал командующим Сухопутными войсками.

Когда в феврале 2022 года россия начала полномасштабное вторжение, Сырский возглавил оборону столицы. Именно это он получил звание Героя Украины.

Затем Сырский планировал Харьковское наступление, во время которого Украина освободила более 500 населенных пунктов. Во время тех событий он решил изменить первоначальный план, по которому ВСУ должны были перейти к обороне, и направил войска преследовать отступающего врага.

Командовал обороной Бахмута, о который Россия стерла свой наступательный потенциал и, в частности, террористическую организацию «Вагнер».

Уже в 2023 году, во время украинского контрнаступления, начал неудачные попытки выбить россиян из Бахмута. Такие действия подверглись критике многих экспертов, которые считали, что силы задействованы во время этой операции, должны были быть привлечены к прорыву российской обороны на Запорожском направлении.

Анатолий Баргилевич, глава Генштаба

Имеет звание генерал-майора. Окончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.

С началом АТО в ее штабе занимался планированием и организацией антитеррористической операции.

В 2022 году Анатолий Баргилевич возглавил оборону сектора Киева на Гостомельском направлении. Не допустил прорыва противника к столице с востока.

Затем руководил штабом группировки войск «Хортица», в частности, во время Харьковского наступления в 2022 году.

В 2023 году стал командующим Сил территориальной обороны ВСУ. До этого еще с 2016 года руководил созданием этого нового рода войск.

Баргилевич имеет большой опыт работы в оперативном управлении Генштаба и Объединенном оперативном штабе ВСУ. Он также участвовал в боях за Дебальцево в 2015 году и был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Вадим Сухаревский, заместитель Главнокомандующего ВСУ, глава недавно созданных Сил беспилотных систем ВСУ

Позывной — «Барсук», звание — полковник, учился во Львовском институте Сухопутных войск.

Участвовал в миротворческой миссии в Ираке. Служил в трех родах войск, ему пришлось повоевать почти на всех направлениях российско-украинской войны.

О Сухаревском рассказывают, что он был первым военнослужащим ВСУ, открывшим огонь на поражение по российским агрессорам.

Произошло это 13 апреля 2014-го года, когда отряд террориста Гиркина атаковал из засады автомобиль с сотрудниками СБУ.

Тогда еще старший лейтенант Сухаревский, командир роты 80-го отдельного аэромобильного полка, пришел на помощь, открыв огонь из пулемета своего БТР. Россияне убежали, а спецназовцы почти все были спасены.

Далее было командование батальоном в морской пехоте, В 2019 году 503-й отдельный батальон Сухаревского был признан лучшим однотипным подразделением ВСУ.

С 2021 года — начальник штаба 35 отдельной бригады морской пехоты, а с февраля 2022 — командир 59-й ОМБР имени Якова Гандзюка. Эта бригада считается передовой в использовании беспилотных технологий и организации соответствующих подразделений, и сейчас несет службу на Покровском направлении.

Юрий Содоль, командующий Объединенными силами ВСУ

Имеет звание генерал-лейтенанта, Герой Украины.

С 2014 года — участник Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Освобождал Славянск, Краматорск, Углегорск и Дебальцево.

6 марта 2018 года был назначен на должность командующего Морской пехоты. На 2023 год был командиром оперативно-тактической группировки «Донецк» (Угледарское направление).

Учился в Сумском высшем артиллерийском командном училище.

В 2002 и 2015 годах году окончил Национальную академию обороны Украины.

Имеет большое количество военных наград. За мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, верность военной присяге, награжден званием Героя Украины.

Игорь Скибюк, командующий Десантно-штурмовыми войсками

До этого был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Скибюк является одним из самых отличившихся военных Украины, который участвовал в боях за Луганский аэропорт, Дебальцево, Авдеевку и другие населенные пункты на Донбассе. Он является кавалером орденов Богдана Хмельницкого I и II степени, Даниила Галицкого, За мужество III степени и Золотой Звезды Героя Украины.

Игорь Плахута, командующий Силами теробороны

До этого был командиром 10-го отдельного армейского корпуса Сухопутных войск. Плахута имеет опыт работы в Генеральном штабе ВСУ, а также командования подразделениями разного уровня на Донбассе. Он является кавалером орденов Богдана Хмельницкого II и III степени, За мужество III степени и За военную службу Украине III степени.

Новым командующим Сухопутных войск стал Александр Павлюк, который до этого был командиром 72-й отдельной механизированной бригады. Павлюк является одним из самых опытных командиров механизированных подразделений ВСУ, который участвовал в боях за Славянск, Иловайск.