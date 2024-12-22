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Как менялись цены в Одесской области в ноябре

Как менялись цены в Одесской области в ноябре

По данным Главного управления статистики в Одесской области, в ноябре 2024 года индекс потребительских цен (индекс инфляции) по области составил 101,9%, как и в целом по Украине. Как за этот месяц менялись цены на продукты питания, одежду, жилье, медицину, транспорт, отдых, коммунальные услуги, узнавала «Одесская жизнь».

Продукты питания

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Потребительские цены на продукты питания и безалкогольные напитки в ноябре по области выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 4,3%, а в целом по Украине – на 3,9%.

Значительно (на 14,3%) повысились цены на овощи, в частности:

  • огурцы подорожали в 1,8 раза;
  • помидоры – на 39,7%;
  • морковь – на 20,6%;
  • кабачки и баклажаны – на 14,3%;
  • сладкий перец – на 8,7%;
  • картофель – на 8,3%;
  • свекла – на 5,9%.

А вот белокочанная капуста подешевела на 6,7%.

Молоко, сыр и яйца повысились в цене на 11,8%, из них наиболее существенно (в 1,6 раза) подорожали яйца.

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Цены на растительное масло и жиры выросли на 6,4%, в том числе:

  • на сливочное масло и сало – на 7,8%;
  • на подсолнечное масло – на 5,5%.

Помимо этого подорожали на 1,4%хлеб и хлебопродукты, в частности:

  • гречневая и манная крупа – на 9,8% и 6,4% соответственно;
  • сухое печенье – на 4%;
  • макаронные изделия из твердых сортов пшеницы – на 3,6%;
  • ржаной, ржано-пшеничный хлеб – на 3,1%;
  • батон и вафли – на 1,8%.

Вместе с тем, подешевели сдобные изделия, пицца и пшеничные крупы на 1,3%, 1,2% и 0,6% соответственно.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали существенное повышение цен на хлеб в связи с ростом стоимости муки и электроэнергии.

Прирост цен на мясо и мясопродукты составлял 1,4%. 4,5% соответственно;

  • сырокопченые колбасы – на 4,4%;
  • варено-копченые колбасы и мясной фарш – на 3,9%.

При этом свиные субпродукты подешевели на 1,6%, а свиная вырезка – на 1,3%.

Среди других продуктов питания подорожали:

  • кулинарные травы (на 5,3%);
  • специи (на 4,3%);
  • чеснок (на 2,0%);
  • соль (на 1,7%).

По группе товаров «сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия» цены в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,2%.

Рыба и продукты из рыбы выросли в цене на 0,5%, в основном за счет повышения цен на морепродукты на 3,9%, крабовые палочки – на 2,6%, рыбные консервы в подсолнечном масле – на 2,1%.

Фрукты подешевели на 1,4%, из них больше всего:

  • киви – на 20,3%;
  • лимоны – на 6,6%;
  • бананы – на 2,8%.

Вместе с тем, повысились цены на виноград и яблоки. 9,8% и 4,0% соответственно.

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Одежда, медицина, коммунальные услуги

Одежда и обувь подешевели на 5,2%, в значительной степени за счет снижения цен на обувь на 9,3%.

Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем не изменились.

Повышение цен в сфере здравоохранения на 0,7%, главным образом, связано с подорожанием стоматологических и парамедицинских услуг на 1,4%, медицинских услуг – на 1,3%.

Несколько (на 0,3%) выросли цены на транспорт. При этом, обслуживание и ремонт собственных транспортных средств и запасные части и аксессуары подорожали на 3,5% и 2,1% соответственно. Вместе с тем, снизились цены на топливо и масла – на 0,6%.

Услуги связи подешевели на 0,1%. Так, цены на телефонное и телефаксовое оборудование снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8%.

Рост цен наблюдался также в сфере отдыха и культуры на 0,1%. В частности подорожали канцелярские товары и принадлежности для рисования (на 2,0%), садоводство, растения и цветы (на 1,8%). Игры, игрушки и хобби стали дешевле на 2,5%.

Алкогольные напитки и табачные изделия выросли в цене на 1,2%, в том числе табачные изделия – на 1,8%, алкогольные напитки – на 0,6%.

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Фото: Главред

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