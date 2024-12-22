Как менялись цены в Одесской области в ноябре

По данным Главного управления статистики в Одесской области, в ноябре 2024 года индекс потребительских цен (индекс инфляции) по области составил 101,9%, как и в целом по Украине. Как за этот месяц менялись цены на продукты питания, одежду, жилье, медицину, транспорт, отдых, коммунальные услуги, узнавала «Одесская жизнь».
Продукты питания
Потребительские цены на продукты питания и безалкогольные напитки в ноябре по области выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 4,3%, а в целом по Украине – на 3,9%.
Значительно (на 14,3%) повысились цены на овощи, в частности:
- огурцы подорожали в 1,8 раза;
- помидоры – на 39,7%;
- морковь – на 20,6%;
- кабачки и баклажаны – на 14,3%;
- сладкий перец – на 8,7%;
- картофель – на 8,3%;
- свекла – на 5,9%.
А вот белокочанная капуста подешевела на 6,7%.
Молоко, сыр и яйца повысились в цене на 11,8%, из них наиболее существенно (в 1,6 раза) подорожали яйца.
Читайте также: Цены на яблоки в Украине бьют рекорды, а картошкой лучше запастись сейчас
Цены на растительное масло и жиры выросли на 6,4%, в том числе:
- на сливочное масло и сало – на 7,8%;
- на подсолнечное масло – на 5,5%.
Помимо этого подорожали на 1,4%хлеб и хлебопродукты, в частности:
- гречневая и манная крупа – на 9,8% и 6,4% соответственно;
- сухое печенье – на 4%;
- макаронные изделия из твердых сортов пшеницы – на 3,6%;
- ржаной, ржано-пшеничный хлеб – на 3,1%;
- батон и вафли – на 1,8%.
Вместе с тем, подешевели сдобные изделия, пицца и пшеничные крупы на 1,3%, 1,2% и 0,6% соответственно.
Напомним, ранее эксперты прогнозировали существенное повышение цен на хлеб в связи с ростом стоимости муки и электроэнергии.
Прирост цен на мясо и мясопродукты составлял 1,4%. 4,5% соответственно;
- сырокопченые колбасы – на 4,4%;
- варено-копченые колбасы и мясной фарш – на 3,9%.
При этом свиные субпродукты подешевели на 1,6%, а свиная вырезка – на 1,3%.
Среди других продуктов питания подорожали:
- кулинарные травы (на 5,3%);
- специи (на 4,3%);
- чеснок (на 2,0%);
- соль (на 1,7%).
По группе товаров «сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия» цены в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,2%.
Рыба и продукты из рыбы выросли в цене на 0,5%, в основном за счет повышения цен на морепродукты на 3,9%, крабовые палочки – на 2,6%, рыбные консервы в подсолнечном масле – на 2,1%.
Фрукты подешевели на 1,4%, из них больше всего:
- киви – на 20,3%;
- лимоны – на 6,6%;
- бананы – на 2,8%.
Вместе с тем, повысились цены на виноград и яблоки. 9,8% и 4,0% соответственно.
Еще по теме: Цены на Привозе в разгаре декабря: почему нет елок?
Одежда, медицина, коммунальные услуги
Одежда и обувь подешевели на 5,2%, в значительной степени за счет снижения цен на обувь на 9,3%.
Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем не изменились.
Повышение цен в сфере здравоохранения на 0,7%, главным образом, связано с подорожанием стоматологических и парамедицинских услуг на 1,4%, медицинских услуг – на 1,3%.
Несколько (на 0,3%) выросли цены на транспорт. При этом, обслуживание и ремонт собственных транспортных средств и запасные части и аксессуары подорожали на 3,5% и 2,1% соответственно. Вместе с тем, снизились цены на топливо и масла – на 0,6%.
Услуги связи подешевели на 0,1%. Так, цены на телефонное и телефаксовое оборудование снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8%.
Рост цен наблюдался также в сфере отдыха и культуры на 0,1%. В частности подорожали канцелярские товары и принадлежности для рисования (на 2,0%), садоводство, растения и цветы (на 1,8%). Игры, игрушки и хобби стали дешевле на 2,5%.
Алкогольные напитки и табачные изделия выросли в цене на 1,2%, в том числе табачные изделия – на 1,8%, алкогольные напитки – на 0,6%.
Вы также можете узнать: Цены бьют рекорды: сколько стоят основные продукты питания на рынках Одессы и области.
Фото: Главред