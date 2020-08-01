Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта домашнего кваса

В жаркую погоду ничто не заменит холодный и вкусный квас, особенно если он приготовлен из домашних ингредиентов на любимой кухне.

Квас из смородины

Ингредиенты:

красная смородина – 300 г

сахар – 150 г

дрожжи – 15 г

лимонный сок – 1 ст. ложка

свежая вода – 2 л

Приготовление. Ягоды промыть, размять деревянной толкушкой, залить кипящей водой, прикрыть тканью и оставить настаиваться 4 часа, процедить, добавить дрожжи, сахар, лимонный сок. Оставить на 12 часов для брожения. Готовый квас процедить, охладить, разлить в бутылки, укупорить и поставить в холодильник.

Клубничный квас

Ингредиенты:

клубника – 500 г

свежая вода – 1,5 л

сахар – 8 ч. ложек

лимонная кислота – 2 г

мед – 2 ст. ложки

изюм – по вкусу

Приготовление. Созревшие ягоды промыть и положить в эмалированную посуду. Залить водой и нагреть до кипения. Снять отвар с огня и выдержать 10 минут, после чего процедить. В клубничный сок добавить мед, сахар, лимонную кислоту и хорошо перемешать. Затем вторично процедить и разлить по бутылкам, добавив в каждую по 3-5 изюминок. Бутылки наполнить на 7-10 см ниже верха горлышка. Закупорить бутылки и поместить в холодное место на 7-10 дней.

Лимонный квас

Ингредиенты:

свежая вода – 3 л

лимон – 2 шт.

сахар – 150-200 г

дрожжи – 20 г

изюм и мята – по вкусу

Приготовление. С лимонов снять корку, а мякоть нарезать кусочками. Дрожжи развести в небольшом количестве воды. Взять банку емкостью 3 л, положить в нее лимоны, изюм, сахар. В банку влить дрожжи и залить доверху прокипяченной охлажденной водой. Все хорошо размешать до полного растворения сахара. Банку прикрыть марлей и оставить стоять 12 часов в теплом месте. Готовый квас процедить, не взбалтывая осадок. Разлить квас по бутылкам и поставить в холодильник на 10 часов.