Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта домашнего кваса

В жаркую погоду ничто не заменит холодный и вкусный квас, особенно если он приготовлен из домашних ингредиентов на любимой кухне.
Квас из смородины
Ингредиенты:
- красная смородина – 300 г
- сахар – 150 г
- дрожжи – 15 г
- лимонный сок – 1 ст. ложка
- свежая вода – 2 л
Приготовление. Ягоды промыть, размять деревянной толкушкой, залить кипящей водой, прикрыть тканью и оставить настаиваться 4 часа, процедить, добавить дрожжи, сахар, лимонный сок. Оставить на 12 часов для брожения. Готовый квас процедить, охладить, разлить в бутылки, укупорить и поставить в холодильник.
Клубничный квас
Ингредиенты:
- клубника – 500 г
- свежая вода – 1,5 л
- сахар – 8 ч. ложек
- лимонная кислота – 2 г
- мед – 2 ст. ложки
- изюм – по вкусу
Приготовление. Созревшие ягоды промыть и положить в эмалированную посуду. Залить водой и нагреть до кипения. Снять отвар с огня и выдержать 10 минут, после чего процедить. В клубничный сок добавить мед, сахар, лимонную кислоту и хорошо перемешать. Затем вторично процедить и разлить по бутылкам, добавив в каждую по 3-5 изюминок. Бутылки наполнить на 7-10 см ниже верха горлышка. Закупорить бутылки и поместить в холодное место на 7-10 дней.
Лимонный квас
Ингредиенты:
- свежая вода – 3 л
- лимон – 2 шт.
- сахар – 150-200 г
- дрожжи – 20 г
- изюм и мята – по вкусу
Приготовление. С лимонов снять корку, а мякоть нарезать кусочками. Дрожжи развести в небольшом количестве воды. Взять банку емкостью 3 л, положить в нее лимоны, изюм, сахар. В банку влить дрожжи и залить доверху прокипяченной охлажденной водой. Все хорошо размешать до полного растворения сахара. Банку прикрыть марлей и оставить стоять 12 часов в теплом месте. Готовый квас процедить, не взбалтывая осадок. Разлить квас по бутылкам и поставить в холодильник на 10 часов.
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