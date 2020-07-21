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Вкусно с «Одесской жизнью»: три простых блюда из куриных крылышек

Вкусно с «Одесской жизнью»: три простых блюда из куриных крылышек

Куриные крылышки – несложное в приготовлении, но вкусное блюдо. Обжаривайте и запекайте их в медовом, апельсиновом или соевом соусах, тушите в молоке и подавайте на любое праздничное или семейное застолье.

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Крылья в апельсиновом маринаде

Ингредиенты:

  • куриные крылышки – 1 кг
  • красный лук – 100 г
  • чеснок – 2 зуб.
  • апельсины – 200 г
  • соевый соус – 2 ст. ложки
  • оливковое масло – 2 ст. ложки

Приготовление. Крылья обмыть и поместить в глубокую миску. Лук нарезать тонкими кольцами и добавить к курице. С апельсина счистить цедру, срезая тонкими лентами. Чеснок натереть на терке и добавить к крыльям. Сюда же выжать сок апельсина. Добавить соевый соус и масло. Смесь хорошо перемешать и оставить крылья мариноваться на час. Противень смазать растительным маслом и сверху выложить крылья. Запекать блюдо 20 минут в разогретой до 200°С духовке.

Куриные крылышки по-корейски

Ингредиенты:

  • куриные крылышки – 1 кг
  • кунжутное масло – 15 г
  • соевый соус – 50 г
  • сахар – 50 г
  • лук – 1 шт.
  • красный перец – 2 ч. ложки
  • мед и свежий имбирь – по вкусу

Приготовление. Смешать все ингредиенты для соуса. Поместить в маринад крылья и оставить их мариноваться на один или два часа. В разогретой сковороде обжарить куриные крылышки до золотистого цвета. Затем переложить их в кастрюлю, залить соусом и поставить в разогретую до 200°С духовку. Готовить 40-50 минут с закрытой крышкой.

Куриные крылышки в яично-молочном соусе

Ингредиенты:

  • куриные крылышки – 2 кг
  • мука – 1 стак.
  • яйцо – 1 шт.
  • молоко – 1 стак.
  • соль – 2 ч. ложки
  • сливочное масло – 1 ст
  • ложка, черный молотый перец, кайенский перец, чесночный порошок, паприка – по вкусу

Приготовление. Соединить в большой миске муку, соль, черный перец, кайенский перец, чесночный порошок, паприку. Взбить в маленькой миске яйца и молоко. Каждое крылышко обмакнуть в молочно-яичной смеси, а затем обвалять в мучной. Убрать в холодильник на 20 минут. Обжарить куриные крылышки в глубокой сковороде с маслом, разогретым до 190°С. Растопить сливочное масло и залить им крылышки. Сверху посыпать рубленой зеленью.

Напомним, мы также писали о рецептах из килькимолодого горошкагречки, баклажанов. Также мы рассказывали о правильном приготовлении стейков.

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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