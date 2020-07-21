Вкусно с «Одесской жизнью»: три простых блюда из куриных крылышек

Куриные крылышки – несложное в приготовлении, но вкусное блюдо. Обжаривайте и запекайте их в медовом, апельсиновом или соевом соусах, тушите в молоке и подавайте на любое праздничное или семейное застолье.

Крылья в апельсиновом маринаде

Ингредиенты:

куриные крылышки – 1 кг

красный лук – 100 г

чеснок – 2 зуб.

апельсины – 200 г

соевый соус – 2 ст. ложки

оливковое масло – 2 ст. ложки

Приготовление. Крылья обмыть и поместить в глубокую миску. Лук нарезать тонкими кольцами и добавить к курице. С апельсина счистить цедру, срезая тонкими лентами. Чеснок натереть на терке и добавить к крыльям. Сюда же выжать сок апельсина. Добавить соевый соус и масло. Смесь хорошо перемешать и оставить крылья мариноваться на час. Противень смазать растительным маслом и сверху выложить крылья. Запекать блюдо 20 минут в разогретой до 200°С духовке.

Куриные крылышки по-корейски

Ингредиенты:

куриные крылышки – 1 кг

кунжутное масло – 15 г

соевый соус – 50 г

сахар – 50 г

лук – 1 шт.

красный перец – 2 ч. ложки

мед и свежий имбирь – по вкусу

Приготовление. Смешать все ингредиенты для соуса. Поместить в маринад крылья и оставить их мариноваться на один или два часа. В разогретой сковороде обжарить куриные крылышки до золотистого цвета. Затем переложить их в кастрюлю, залить соусом и поставить в разогретую до 200°С духовку. Готовить 40-50 минут с закрытой крышкой.

Куриные крылышки в яично-молочном соусе

Ингредиенты:

куриные крылышки – 2 кг

мука – 1 стак.

яйцо – 1 шт.

молоко – 1 стак.

соль – 2 ч. ложки

сливочное масло – 1 ст

ложка, черный молотый перец, кайенский перец, чесночный порошок, паприка – по вкусу

Приготовление. Соединить в большой миске муку, соль, черный перец, кайенский перец, чесночный порошок, паприку. Взбить в маленькой миске яйца и молоко. Каждое крылышко обмакнуть в молочно-яичной смеси, а затем обвалять в мучной. Убрать в холодильник на 20 минут. Обжарить куриные крылышки в глубокой сковороде с маслом, разогретым до 190°С. Растопить сливочное масло и залить им крылышки. Сверху посыпать рубленой зеленью.

Напомним, мы также писали о рецептах из кильки, молодого горошка, гречки, баклажанов. Также мы рассказывали о правильном приготовлении стейков.