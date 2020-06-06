Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта блюд из молодого горошка

Молодой горошек — очень универсальный продукт. Его готовят и едят прямо со стручками. Молодой зеленый горошек подают не только в качестве гарнира. Из него можно делать пироги, запеканки и горячие закуски.

Запеканка из горошка и кабачков

Ингредиенты:

молодой кабачок — 2 шт.,

молодой горошек в стручках — 200 г,

чеснок — 5 зуб.,

укроп — 1 пуч.,

сметана — 1 стак.,

яйцо — 1 шт.,

сливочное масло — 1 ч. ложка,

соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление

Кабачки нарезать тонкими кружками, посолить, выложить в дуршлаг и оставить на 15 минут, чтобы из них ушла лишняя влага. Горох помыть, оборвать хвостики и бланшировать 2 минуты в кипящей воде. Зелень мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс и смешать с зеленью. К зелени и чесноку добавить сметану, посолить и поперчить. Смазать форму маслом, выложить слоями кабачки, пересыпая их стручками гороха и смазывая взбитым яйцом. Залить сметанным соусом, запекать в духовке при 180°C около 40 минут.

Горошек с лисичками

Ингредиенты:

мелкие лисички — 500 г,

молодой горошек в стручках — 500 г,

топленое молоко — 3-4 ст. ложки,

чеснок — 3 зуб.,

петрушка — 1 пуч.,

соль и молотый черный перец — по вкусу.

Приготовление

Лисички перебрать, очистить и промыть. Грибы бланшировать в кипящей воде 2 минуты. Потом обжарить в половине масла. Мелко нарезать петрушку, чеснок пропустить через пресс. Обжарить горох с солью и перцем. Смешать горох и лисички, заправить петрушкой с чесноком. Потушить 5 минут и подавать.

Горошек в сливочном соусе

Ингредиенты:

молодой горошек в стручках — 400 г,

сливки — ½ стак.,

цедра лимона — 1 ч. ложка,

тертый твердый сыр, сахар, соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление

Горошек бланшировать в подсоленной воде 2 минуты. После чего обдать холодной водой, откинуть на дуршлаг и обсушить на бумажном полотенце. Сливки на небольшом огне довести до кипения, добавить цедру, сыр, сахар и соль с перцем. Тщательно размешать. Добавить горох в соус и прогревать в течение 4-5 минут.

Напомним, мы писали о простых рецептах блюд из кильки.

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