Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта блюд из молодого горошка

Молодой горошек — очень универсальный продукт. Его готовят и едят прямо со стручками. Молодой зеленый горошек подают не только в качестве гарнира. Из него можно делать пироги, запеканки и горячие закуски.
Запеканка из горошка и кабачков
Ингредиенты:
- молодой кабачок — 2 шт.,
- молодой горошек в стручках — 200 г,
- чеснок — 5 зуб.,
- укроп — 1 пуч.,
- сметана — 1 стак.,
- яйцо — 1 шт.,
- сливочное масло — 1 ч. ложка,
- соль и черный перец — по вкусу.
Приготовление
Кабачки нарезать тонкими кружками, посолить, выложить в дуршлаг и оставить на 15 минут, чтобы из них ушла лишняя влага. Горох помыть, оборвать хвостики и бланшировать 2 минуты в кипящей воде. Зелень мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс и смешать с зеленью. К зелени и чесноку добавить сметану, посолить и поперчить. Смазать форму маслом, выложить слоями кабачки, пересыпая их стручками гороха и смазывая взбитым яйцом. Залить сметанным соусом, запекать в духовке при 180°C около 40 минут.
Горошек с лисичками
Ингредиенты:
- мелкие лисички — 500 г,
- молодой горошек в стручках — 500 г,
- топленое молоко — 3-4 ст. ложки,
- чеснок — 3 зуб.,
- петрушка — 1 пуч.,
- соль и молотый черный перец — по вкусу.
Приготовление
Лисички перебрать, очистить и промыть. Грибы бланшировать в кипящей воде 2 минуты. Потом обжарить в половине масла. Мелко нарезать петрушку, чеснок пропустить через пресс. Обжарить горох с солью и перцем. Смешать горох и лисички, заправить петрушкой с чесноком. Потушить 5 минут и подавать.
Горошек в сливочном соусе
Ингредиенты:
- молодой горошек в стручках — 400 г,
- сливки — ½ стак.,
- цедра лимона — 1 ч. ложка,
- тертый твердый сыр, сахар, соль и черный перец — по вкусу.
Приготовление
Горошек бланшировать в подсоленной воде 2 минуты. После чего обдать холодной водой, откинуть на дуршлаг и обсушить на бумажном полотенце. Сливки на небольшом огне довести до кипения, добавить цедру, сыр, сахар и соль с перцем. Тщательно размешать. Добавить горох в соус и прогревать в течение 4-5 минут.
Напомним, мы писали о простых рецептах блюд из кильки.