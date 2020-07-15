Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта блюд из баклажанов

Сезон баклажанов в разгаре, а вы все еще не знаете, что можно приготовить из синего овоща? Делимся с вами тремя идеями быстрых и вкусных блюд.

Салат

Ингредиенты:

баклажаны – 1,5 кг

паприка – 100 г

стручковый перец – 1 шт.

чеснок – 5-7 зуб.

растительное масло и уксус – по вкусу

Приготовление. Баклажаны нарезать кубиками. Обжарить их на растительном масле. Нарезать тонкими кольцами острый стручковый перец и чеснок. Выложить в пластиковый контейнер слоями баклажаны, чеснок и перец. Сбрызнуть уксусом, немного посыпать паприкой и повторить слои, пока контейнер не заполнится. Наполненный контейнер накрыть крышкой и убрать на сутки в холодильник.

Закуска

Ингредиенты:

баклажаны – 3 шт.

филе морской рыбы – 400 г

твердый сыр – 100 г

сливочное масло – 100 г

помидоры – 2 шт.

луковица – 1 шт.

соль и зелень – по вкусу

Приготовление. Баклажаны очистить от плодоножки и разрезать вдоль, чтобы получились «лодочки». Кожицу не снимать. Рыбу и помидоры нарезать небольшими кубиками, лук измельчить. Лодочки из баклажанов выложить на противень, смазанный маслом. Внутрь каждой из них положить рыбу, помидоры, лук и немного сливочного масла. Посолить, поперчить, сверху посыпать зеленью и тертым сыром. Отправить баклажаны в разогретую духовку на 30–50 минут.

Котлеты

Ингредиенты:

баклажаны – 800 г

твердый сыр – 100 г

ржаной хлеб – 2 куска

панировочные сухари – 50 г

яйца – 2 шт.

молоко – 50 мл

чеснок, растительное масло, соль и перец – по вкусу

Приготовление. Баклажаны нарезать небольшими кубиками и обжарить на растительном масле. Пока они остывают, натереть на мелкой терке сыр и измельчить чеснок. Хлеб замочить в молоке. Остывшие баклажаны измельчить блендером до однородной массы. Затем добавить к ним размоченный хлеб, натертые сыр, чеснок и яйца. Все посолить, поперчить и тщательно перемешать. Если «фарш» получился слишком жидким, добавить немного панировочных сухарей. Из смеси сформовать котлеты, обвалять их в сухарях и обжарить до хрустящей корочки.

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