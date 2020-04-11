Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта блюд из гречки

Гречневая крупа считается одним из самых полезных продуктов. Она богата витаминами, полезна для костей, сердечно-сосудистой системы и давления. Так что блюда из гречки должны быть в рационе каждого, особенно во время карантина.

Котлеты из гречки с творогом

Ингредиенты: творог — 250 г, дробленая гречневая крупа — 200 г, яйца — 2 шт., молоко — 2 стак., сахар — 2 ст. ложки, сливочное масло — 1-2 ст. ложки.

Приготовление. Творог перемешать с половиной сахара и одним яйцом. Если масса получится слишком густой, разбавить сметаной. Закипятись молоко, добавить в него масло вместе с гречкой и варить до готовности на медленном огне. Когда каша остынет, перемешать ее с оставшимся сахаром и яйцом. Сформировать из гречневой массы лепешки и в центр каждой положить творожную массу так, чтобы начинка осталась внутри. Готовить гречневые котлеты с творогом на пару и подать со сметаной.

Ризотто из гречки

Ингредиенты: гречка — 400 г, грибы — 400 г, сливочное масло — 100 г, растительное масло — 100 г, репчатый лук — 1 шт., пармезан — по вкусу.

Приготовление. Мелко нарезать лук и обжарить его на растительном масле до прозрачности. Добавить нарезанные грибы, когда дадут сок — перемешать и дать соку испариться. В кастрюле прокалить гречку 5–7 минут. После добавить к ней грибы и лук, посолить по вкусу и залить все кипятком. Поставить блюдо в духовку на 30 минут при температуре 180°С. Перед подачей на стол добавить сливочное масло.

Гречка с фаршем

Ингредиенты: гречка — 400 г, мясной фарш — 500 г, помидоры — 3 шт., репчатый лук — 3 шт., морковь — 1 шт., растительное масло — 100 г, лавровый лист, соль и перец — по вкусу.

Приготовление. Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. Добавить к луку фарш и тертую морковь. Все перемешать и обжарить до готовности. Ошпарить помидоры кипятком, снять с них кожицу и нарезать кубиками. Добавить в помидоры соль и перец и поставить тушиться на среднем огне, чтобы получился соус. Отварить гречку до готовности вместе с лавровым листом. Готовую кашу тщательно перемешать с фаршем и соусом. Сверху покрошить рубленой зеленью.

Фото: nur.kz

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!