Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта сладких блюд с вишней

Побалуйте себя и близких вкусными блюдами с вишней: испеките французский пирог – клафути, приготовьте монастырскую избу из блинов на праздник или подайте сладкий лаваш с творожной начинкой.
Монастырская изба из блинов
- молоко – 700 мл
- мука пшеничная – 250-270 г
- яйца куриные – 3 шт.
- сахар – 1 ст. ложка
- масло растительное – 2 ст. ложки
- сливки – 300 мл
- сахарная пудра – 50 г
- вишня – 2 стак.
Приготовление. В миске взбить яйцо с ложкой сахара. Влить подогретое молоко и постепенно добавить муку, перемешивая массу венчиком. Испечь блинчики. Вымыть и просушить вишню, удалить косточки. Посередине блина выложить дорожку из вишен. Согнуть блин пополам, после чего свернуть его трубочкой. Взбить сливки с сахарной пудрой. Выложить блинные трубочки на тарелку, сверху покрыть кремом. Сложить трубочки в несколько слоев, каждый слой смазывая кремом. Верхушку и бока десерта покрыть сливками.
Клафути с вишней
- вишня (без косточки) – 600 г,
- масло сливочное – 30 г
- яйца куриные – 4 шт.
- молоко – 240 г
- мука – 125 г
- соль – 1/2 ч. ложки
- сахар – 100 г
- ванильный экстракт, грецкие орехи и сахарная пудра – по вкусу
Приготовление. Яйца взбить с солью, добавить сахар и еще раз взбить. Добавить ванильный экстракт, муку и смешать до однородной массы. Добавить растопленное сливочное масло и молоко. Тесто тщательно перемешать до однородного состояния. Из вишни удалить косточки. Форму для выпекания смазать размягченным сливочным маслом. Насыпать в форму две столовые ложки сахара и распределить равномерно по всей форме, включая стенки. Выложить в форму слой подготовленной вишни и залить тестом. Выпекать вишневый клафути 50 минут при температуре 160°С. При подаче посыпать сахарной пудрой.
Лаваш с сыром и вишней
- лаваш –1 лист
- творог – 400 г
- банан – 1 шт.
- вишня – 200 г
- сахар ванильный – 1 ст. ложка
- сахар, растительное масло – по вкусу
Приготовление. В творог добавить банан, ванильный сахар и обычный сахар по вкусу. Все ингредиенты взбить до однородной массы. Лаваш нарезать на полоски шириной 9-10 см. На уголок лаваша выложить начинку из творога с бананом (1 столовую ложку) и три ягоды вишни без косточек. Завернуть лаваш с начинкой кармашком-треугольником так, чтобы начинка была полностью спрятана внутри. Обжарить лаваш с творожной начинкой на сковороде до румяной корочки в небольшом количестве масла.
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