Вкусно с «Одесской жизнью»: три простых рецепта блюд из кильки

Слоеный пирог с килькой

Ингредиенты:

тесто слоеное бездрожжевое — 250 г

килька в томате — 1 банка (можно заменить на филе соленой)

зеленый лук — 1 пуч.

яйца — 1 шт.

кунжут и мука — по вкусу

Приготовление:

На присыпанном мукой столе раскатать два пласта слоеного теста в одинаковые по размеру прямоугольники. Выложить один пласт теста на противень, застеленный пергаментом. В нескольких местах проколоть тесто вилкой. Кильку в томате разобрать на мелкие кусочки и поместить на тесто. Сверху посыпать мелко рубленным зеленым луком. Накрыть начинку вторым пластом теста и соединить края. Сверху смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом. Выпекать пирог 25-30 минут в разогретой духовке до 180°C.

Суп из кильки

Ингредиенты:

вода —2 л

картофель — 3 шт.

килька в томате — 1 банка

рис — 100 г, лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

соль, перец, лавровый лист и зелень — по вкусу

Приготовление:

Картофель промыть, очистить и нарезать мелким кубиком. На крупной терке потереть морковь, лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. В кастрюлю поместить нарезанные овощи вместе с рисом. Добавить соль, перец и лавровый лист. Залить ингредиенты холодной водой и довести суп до кипения. Уменьшить огонь и варить все до готовности. Открыть банку с килькой в томатном соусе и отправить в кастрюлю. Суп еще раз довести до кипения и выключить.

Хлебные роллы с килькой

Ингредиенты:

килька соленая — 8 шт.

хлеб для тостов — 8 шт.

твердый сыр — 40 г

яйца — 2 шт.

базилик — 1 пуч.

растительное масло, соль и черный перец — по вкусу

Приготовление:

Листья базилика измельчить вместе с сыром в блендере, добавив немного растительного масла. С хлеба для тостов срезать корочку и пройтись по мякоти скалкой. На хлеб нанести сырный соус. Кильку распотрошить, удалить голову и косточки. Рыбное филе положить на хлеб. С помощью пищевой пленки свернуть хлеб в колбаску и отправить в морозильную камеру на 15 минут. Достать роллы и снять пленку. Взбить яйца, добавить соль и перец. Обвалять в яйце хлебные рулеты и обжарить во фритюре до золотистой корочки. После чего уложить их форму и отправить в разогретую до 180°C духовку на 10 минут.

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