«Вітаємо державною мовою»: активист из Сараты дарит мотивационные таблички

— Ребята на фронте говорят на разных языках, особенно те, что из населенных пунктов украинской Бессарабии, потому что среди них есть болгары, молдаване, гагаузы. А вот когда они приезжают домой, им очень приятно слышать, как родные говорят по-украински, — рассказывает общественный активист из Сараты Анатолий Сухарский, который этим летом запустил проект «Приветствуем государственный язык». Он с единомышленниками разрабатывает таблички с фразами: «Поздравляем на государственном языке», «Ради общаться на украинском языке» и «Здесь обслуживают на украинском языке».

Эти таблички господин Сухарский вручает руководителям разных учреждений, владельцам магазинов и предприятий. И они занимают свое место наряду с дипломами, грамотами и сертификатами. Сегодня эти таблички можно увидеть не только в Сарате, но и в соседних населённых пунктах.

Анатолий Сухарский радуется, что люди уже сами его просят посетить их учреждение, чтобы они могли стать участниками важного проекта.

Думаю, такие таблички скоро появятся в каждом общественном месте, но сегодня хочется вспомнить о первых из них.

Общается и болгарским, и государственным

Хорошим примером для многих сограждан, не учивших в школьные годы украинский язык, является Оксана Долженко, родившаяся в семье бессарабских болгар в селе Задунаевка Арцизской общины. Она работает акушером-гинекологом в Саратской центральной больнице. Прекрасный специалист, жена мобилизованного воина и мама сына-выпускника Саратского лицея, завершившего учебное заведение с золотой медалью, Оксана Дмитриевна пользуется как родным болгарским, так и государственным украинским языком.

В сельском магазине

Недавно Анатолий Сухарский поблагодарил предпринимателя Ларису Бот и ее помощницу Елену из села Светлодолинское Саратской общины. «В местном продуктовом магазине приятно было услышать хороший украинский язык. Очередной пример ответственности и современного отношения к организации обслуживания покупателей», – поделился на своей странице в Facebook инициатор проекта.

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