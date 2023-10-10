Новини Одеси та Одеської області

«Вітаємо державною мовою»: активіст з Сарати дарує мотиваційні таблички

«Вітаємо державною мовою»: активіст з Сарати дарує мотиваційні таблички

У селищі Сарата Білгород-Дністровського району активіст розробляє і дарує всім закладам мотиваційні таблички.

— Хлопці на фронті розмовляють різними мовами, особливо ті, що з населених пунктів української Бессарабії, бо серед них є болгари, молдавани, гагаузи. А от коли вони приїжджають додому, їм дуже приємно чути, як рідні говорять українською, — розповідає громадський активіст із Сарати Анатолій Сухарський, який цього літа запустив проект «Вітаємо державною мовою». Він з однодумцями розробляє таблички із фразами: «Вітаємо державною мовою», «Раді спілкуватися українською мовою» та «Тут обслуговують українською мовою».

Ці таблички пан Сухарський вручає керівникам різних установ, власникам магазинів та підприємств. І вони займають своє місце поряд із дипломами, грамотами та сертифікатами. Сьогодні ці таблички можна побачити не лише у Сараті, а й у сусідніх населених пунктах.

Анатолій Сухарський тішиться, що люди вже самі його просять відвідати їхню установу для того, щоб вони могли стати учасниками важливого проекту.

Думаю, що такі таблички скоро з’являться у кожному громадському місці, але сьогодні хочеться згадати про перші з них. 

Спілкується і болгарською, і державною

Гарним прикладом для багатьох співгромадян, що не вчили в шкільні роки українську мову, є Оксана Долженко, яка народилася в родині бессарабських болгар у селі Задунаївка Арцизької громади. Вона працює акушером-гінекологом у Саратській центральній лікарні. Прекрасний спеціаліст, дружина мобілізованного воїна та мама сина-випускника Саратського ліцею, який завершив навчальний заклад із золотою медаллю, Оксана Дмитрівна послуговується як рідною болгарською, так і державною українською мовами.

У сільській крамниці

Лариса Бот і Анатолій Сухарський. Світлодолинське

Нещодавно Анатолій Сухарський подякував підприємиці Ларисі Бот та її помічниці Олені з села Світлодолинське Саратської громади. «У місцевій продуктовій крамниці приємно було почути гарну українську мову. Черговий приклад відповідальності і сучасного відношення до організації обслуговування покупців», — поділився на своїй сторінці у Фейсбуці ініціатор проекту. 

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати