«Вітаємо державною мовою»: активіст з Сарати дарує мотиваційні таблички

— Хлопці на фронті розмовляють різними мовами, особливо ті, що з населених пунктів української Бессарабії, бо серед них є болгари, молдавани, гагаузи. А от коли вони приїжджають додому, їм дуже приємно чути, як рідні говорять українською, — розповідає громадський активіст із Сарати Анатолій Сухарський, який цього літа запустив проект «Вітаємо державною мовою». Він з однодумцями розробляє таблички із фразами: «Вітаємо державною мовою», «Раді спілкуватися українською мовою» та «Тут обслуговують українською мовою».

Ці таблички пан Сухарський вручає керівникам різних установ, власникам магазинів та підприємств. І вони займають своє місце поряд із дипломами, грамотами та сертифікатами. Сьогодні ці таблички можна побачити не лише у Сараті, а й у сусідніх населених пунктах.

Анатолій Сухарський тішиться, що люди вже самі його просять відвідати їхню установу для того, щоб вони могли стати учасниками важливого проекту.

Думаю, що такі таблички скоро з’являться у кожному громадському місці, але сьогодні хочеться згадати про перші з них.

Спілкується і болгарською, і державною

Гарним прикладом для багатьох співгромадян, що не вчили в шкільні роки українську мову, є Оксана Долженко, яка народилася в родині бессарабських болгар у селі Задунаївка Арцизької громади. Вона працює акушером-гінекологом у Саратській центральній лікарні. Прекрасний спеціаліст, дружина мобілізованного воїна та мама сина-випускника Саратського ліцею, який завершив навчальний заклад із золотою медаллю, Оксана Дмитрівна послуговується як рідною болгарською, так і державною українською мовами.

У сільській крамниці

Нещодавно Анатолій Сухарський подякував підприємиці Ларисі Бот та її помічниці Олені з села Світлодолинське Саратської громади. «У місцевій продуктовій крамниці приємно було почути гарну українську мову. Черговий приклад відповідальності і сучасного відношення до організації обслуговування покупців», — поділився на своїй сторінці у Фейсбуці ініціатор проекту.

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