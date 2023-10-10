В Любашевке работает самый старый доктор в Одесской области

Это по паспорту. На самом деле долгожитель родился годом ранее — в 1932-м. Когда Ивана, самого старшего сына многодетной колхозной семьи, записывали в школьники, мамочка ошибочно «сделала» его на год младше. Впоследствии, найдя на чердаке метрику, испугалась, что ее накажут, и сожгла документ.

С выбором будущей профессии ветеран труда определился еще в детстве, когда народными методами «сбил» температуру у пожилой соседки.

— Быть тебе, Иван, эскулапом, — предсказала мальчику сельская труженица, когда ее отпустил жар.

А когда старшеклассником попал под скальпель сельского фельдшера из-за нарыва, то окончательно уверовал, что будет лечить людей, как он.

О пении, румынах и Голодоморе

Родом Иван Рудь из села Красненькое, испокон веков омывается водами древней реки Буг. Ранее оно входило в состав Любашевского района, а теперь — в Кривоозерскую общину Николаевской области.

С детства с ранней весны до поздней осени удил со сверстниками карасей в реке и купался до синих пищиков на коже. Так что хорошо закалился.

При румынах, которые хозяйничали в селе с лета 1941 года, учился по учебникам оккупантов. На уроках из закона Божьего так мелодично выводил псалмы, что дьяк пригласил в церковный хор. Пел Иван в школьном хоре, затем — институтском, с началом работы — в любительском коллективе Любашевской райбольницы. Теперь – в ветеранском ансамбле «Стожары».

Вспоминая детство, Иван Дмитриевич рассказал, что после освобождения Надбужья от немецко-румынских оккупантов весной 1944 года ему поручили лошадью доставлять работающим в поле воду. Умело управлялся и парой волов. Летом перевозил с поля снопы со зерном, а после жатвы пахал ими поля.

В Голодомор 1946-47 годов Иван спасался, как и все остальные, всем, что попадало в руки, — полевыми грызунами, рыбой из Буга, лебедой, щирицей, калачиками.

После окончания Курлозовской десятилетки 1951-го юноша отправился в Одесский мединститут.

Более 70 лет лечит людей и ни о чем не жалеет

Успешно защитив диплом, вместе с женой-невропатологом Валентиной получили направление в Донецкую область.

Но, несмотря на то, что молодым специалистам там выделили квартиру, супруги мечтали вернуться в причерноморскую степь. Поэтому через три года молодожены перебрались в Любашевку. Здесь построили дом, вылюбили двух дочерей. Кроме работы, года два читали лекции студентам медицинского училища, открытого при райбольнице.

Так, за ежедневными хлопотами, пронеслись десятилетия. Нет рядом уже его любимой, с которой должен был отпраздновать бриллиантовую свадьбу.

Более 70 лет лечит людей Иван Дмитриевич и, несмотря на почтенный возраст, умело управляя старенькой «Славутой», он ежедневно заранее добирается до любимой работы. Говорит, ни разу не жалел, что связал свою жизнь с медициной.

И сейчас, когда его младшие коллеги отправились на заслуженный отдых, Иван Рудь успешно практикует. Даже, по требованию времени, овладел компьютером. Зачастую помогает отцу справиться с компьютерно-бумажными хлопотами дочь Светлана — фтизиатр и инфекционист Любашевской больницы.

Есть ли особые секреты долголетия?

Своим долголетием врач обязан не только труду и доброжелательному отношению к людям, но и рациональному питанию, в основе которого натуральное молоко (выпивает в день почти литр) и кисломолочные продукты. Гурман щедрой национальной кухни Иван Дмитриевич не злоупотребляет специями, соленой и маринованной рыбой и совсем не потребляет алкогольные напитки.

По его убеждению, здоровая пища, работа в саду, любимая профессия и пение — залог долгой жизни. Радуют дедушку пятеро внуков и пока единственный правнук Руслан, придающий силы жить и работать.

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