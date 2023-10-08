Из-за чего картины художника из Бессарабии обладают космической энергетикой

Как-то я побывала в мастерской художника. Образы изящных, как лоза, женщин кисти заслуженного художника Украины Александра Кары в мастерской, где они когда-то родились, выглядят еще более особенными. Автор с любовью их называет «Бессарабскими мадоннами». И они обладают поистине необыкновенной космической энергетикой.

Монолог, записанный далее, переплетался с творческим поиском, результаты которого легли в полные энергии мазки на холсте.

— С детства помню себя за рисованием — любил рисовать. Очень хорошо помню свои первые карандаши, которые родители купили мне за три рубля. А запомнил я их потому, что очень долго плакал, упрашивая купить мне их. На то время это была роскошь. Я любил разрисовывать кувшины. А потом к нам в село Новые Трояны Болградского района, где я родился в 1956 году, приехал учитель Николай Иванович Николаев. Я посещал его кружок изобразительного искусства. Он давал много ценных советов и убеждал, что нужно больше рисовать с натуры.

Когда я окончил школу, к нам домой пришел тогдашний председатель колхоза Анатолий Близнюк и сказал: «Я отправляю тебя учиться на ветеринарного врача». Мои родители, которым я очень благодарен, дали мне возможность самому сделать выбор. И я отказал уважаемому человеку, сказав, что хочу быть художником. «Что это за профессия – художник?» — с недоумением произнес председатель. Спустя много лет мы с ним встретились снова — и он с удовольствием купил у меня одну из картин с моими «Мадоннами».

Александр Кара: образование и первые шаги

Александр Кара получил академическое образование на художественно-графическом факультете Одесского педагогического института имени Ушинского. После окончания переехал в Измаил. С 1989 года – преподаватель рисунка и живописи на кафедре изобразительного искусства, с 2015-го – доцент Измаильского гуманитарного университета.

— Эта работа приносит положительные эмоции, но без мук творчества не обойтись. Когда ты остаешься один на один с полотном, то диалоги с ним бывают разные. Думаешь, размышляешь. Иногда заходишь в тупик и переносишь диалог на другой день. А потом появляются новые детали, новые предметы спора. Главное, чтобы весь процесс приносил удовольствие.

Председатель союза художников в Измаиле

С 2008 года Александр Кара — председатель Измаильской городской организации Национального союза художников Украины. В его живописи сочетаются современные тенденции и традиции православной Киевской Руси и Болгарии. Художник организовал более 20 персональных выставок и является участником 160 коллективных выставок в Украине и за рубежом.

— В женском образе я нахожу больше гармонии. Мужчин я тоже рисую, но реже. Это также отпечаток из детства: я много времени проводил с мамой. Тогда я видел много женщин, они группами шли в церковь, на кладбище. Домашнюю работу тоже делали в основном женщины. В образе женщины, которая несла воду в ведрах домой, я видел гармонию и изящество. И вот композиция с пятью девушками — «Мистика воды». В данный момент работаю над тем, как сделать образы более музыкальными. Для меня образ в целом важнее лица, я не рисую лица моим «Мадоннам». Так они становятся более загадочными и глубокими.

Так и работаю – в постоянном поиске себя и желании открывать что-то новое.

Звание заслуженного художника Украины Александр Кара получил в 2012 году. А его картина «Причастие» вошла в альбом «Украинской живописи XXI века».

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