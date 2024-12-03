От штурмовика до титанового киборга: как война изменила жизнь ветерана из Любашевки

Как-то в метре от бойца взорвалась сброшенная с дрона мина. Ему сильно «поцарапало» голову осколком и контузило. Солдату пришлось лечиться в одесском госпитале. Тогда Виктору помощь на лечение выделила родная Любашевская громада.

Ждали без света и тепла, чтобы засаду не обнаружил враг

— Почти два года (без 9 дней) пришлось мне повоевать. Если бы врачи не диагностировали артроз тазобедренных суставов, мог бы и дальше оставаться в строю. «Списался», получив инвалидность третьей группы, — рассказал ветеран войны Виктор Глинко. — В нашей 126-й — замечательные ребята и командиры, которые мотивировали бойцов своим примером, не прячась за нашими спинами. Ротный часто выезжал с нами в плавни, где мы патрулировали днепровские проливы и острова. Приходилось неделями караулить без тепла и света, чтобы нашу засаду не обнаружили тепловизором или беспилотниками. Как-то враг таки нас засек и начал обстреливать из градов. Мы отходили из зоны обстрела, и я вдруг почувствовал страшную боль в ногах. Вот тогда и пришлось обратиться к врачам.

Когда нужно и операцию делать, и со справками разбираться

После лечения и санатория медики вынесли мужчине неутешительный приговор: необходима операция по замене пораженных суставов.

И еще с одной проблемой столкнулся наш герой. Это узаконивание статуса лица с инвалидностью вследствие войны. В канцелярии воинской части воину сделали неправильную запись в справке об обстоятельствах получения ранения и болезни, что влияет на формулировку заключения ВВК и размер выплаты единовременного денежного пособия. Виктор сумел через одесских юристов исправить свой статус на защитника Родины и уже помог в этом еще десятку ребят.

А вот поиски медучреждения, в котором ему могли бы установить искусственные суставы, были неудачными. Поэтому ветеран был вынужден отправиться в Германию, где уже находилась его жена Яна с детьми.

«Киборг» с титановыми суставами

Более 30 стран мира принимают тяжелораненых украинцев, военных и гражданских.

Больше всего — Германия, правительство которой выделяет около 50 миллионов евро на прием и лечение раненых украинских солдат.

Виктор рассказал, что организацией лечения раненых военных и гражданских занимается компания Kleeblattkonzept.

— В больнице города Кобленц в августе мне сделали операцию по эндопротезированию. Теперь я — «киборог» с титановыми суставами, — с улыбкой рассказывает Виктор. — Договор со страховой компанией покрыл расходы на операцию и лечение.

Из расходов — десять евро за день пребывания в палате, и все. Нашим раненым в Германии предоставляется статус и выплаты, как и беженцам. Правда, в больнице долго не держат: прооперировали и выписали, а уже волонтеры подыскивают жилье, домашнего врача, психолога, ортопеда и т.д.

Виктор Глинко также посещает раненых в госпиталях и дает советы соотечественникам, которые нуждаются в протезировании и лечении, как попасть за границу.

Помогает собратьям и борется с пропагандой лжи

Только став на ноги, Виктор приобрел и переслал своей бригаде средства радиоэлектронной борьбы с дронами. Совместно с друзьями-волонтерами из DUG defender он уже перегнал на Запорожье, в Краматорск и Харьков автомобили скорой помощи и авто для пожарных с гуманитарной помощью.

Занимается ветеран-патриот и борьбой против российской пропаганды. В ноябре он присоединился к акции протеста против демонстрации в кинотеатрах Кобленца российского фильма «Нюрнберг» с актером Безруковым.

— Мы направили письма мэру города, владельцу киносети, заявление в полицию, связались с нашим консулом, который также направил властям письма и просьбу остановить этот парад лжи.

Ведь Безруков поддерживал убийство моих друзей на фронте, а в фильме обвиняет Германию!» — возмущен Виктор Глинко, — Когда я предложил в кинотеатре вместо «Нюрнберга» показать нашу «Бучу», чтобы донести до немецкого сообщества ужасы войны, которые переживает Украина, мне ответили, что нельзя, потому что это политика. Обидно, что в стране, которая помогает нам громить врага, существуют двойные стандарты. Но мы и в дальнейшем будем бороться.

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