Одесский благотворительный фонд «Корпорация монстров» привлек внимание СБУ

Службу безопасности Украины (СБУ) заинтересовал одесский благотворительный фонд «Корпорация Монстров». Основатель и директор фонда Екатерина Ножевникова в недоумении: ее и других волонтеров фонда записали в предатели Родины? Или на самом деле дело в чем-то другом?

«Грустно, и немного стыдно»

Как сообщила у себя в Facebook Екатерина Ножевникова, на фонд «открыто дело» в СБУ.

«Я услышала это еще недели две назад и подумала «да ну бред». А сегодня получила информацию еще из одного источника. Не налоговая к нам претензии какие-то имеет, не аудит какой то – Служба безопасности Украины! Как будто мы предатели какие то… И это притом, что две недели у нас работает аудит МО (по моему приглашению) и я дала доступ ко всем документам, кому и что мы передавали. И предложила этот доступ также ОК «Пивдень» и ВМС. Фонд работал в регионе с 10 июня 2014 года по сей день. Ни единого раза мы не дали повода сомневаться в нашей работе и в нашей преданности этой стране. Но кто-то решил иначе»,

– пишет Ножевникова.

По ее словам, ей «грустно, и немного стыдно» за происходящее.

Также волонтер заявила, что официально приглашает в фонд все заинтересованные службы и готова предоставить всю необходимую документацию.

«Приходите. И Приводите хоть все Отделение (с) готова проходить любые проверки, внутренние, встречные и так далее (даже считаю это нужным делом), но просто так марать свое имя и имя фонда не дам»,

– заверила глава «Корпорации монстров».

По ее словам, ее особенно задело, что данным делом занимается именно СБУ, а для нее это равносильно обвинению в измене Родине.

СБУ «трясут» все фонды?

В то же время друзья и партнеры Екатерины и фонда «Корпорации монстров» уверяют: СБУ «копают» не под нее лично, а фонд, видимо, решили проверить после того как «некоторые волонтерские движения скомпрометировали себя за время войны и поставили под сомнение порядочность крупных фондов на территории Украины».

В свою очередь, в пресс-службе СБУ сообщают, что в Одесской области руководитель одного из местных благотворительных фондов попался на продаже гуманитарной помощи, предназначавшейся для бойцов ВСУ.

По данным следствия, глава фонда наладил поставку гуманитарной помощи от иностранных благотворительных организаций. Тем не менее, необходимые украинским защитникам устройства ночного видения, каски, бронежилеты, медицинские аптечки и прочее на нужды обороны не попадали: все это пытались незаконно продать.

Директора фонда задержали при попытке реализации партии гуманитарки на сумму более 500 тыс. грн.

При этом отметим: к «Корпорации монстров» вся эта грязная история отношения не имеет, так как фонд Екатерины Ножевниковой давно зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.

Вначале волонтеры фонда оказывали помощь больным детям и старикам, но по время пандемии коронавируса переключились на помощь больницам и начали выдавать всем нуждающимся кислородные концентраторы.

После начала войны в Украине «монстры» помогают украинской армии, закупая и передавая все необходимое ВСУ снаряжение, а также оказывают поддержку переселенцам, не бросая при этом и тех, кого лечили до войны.

Екатерину Ножевникову не раз удостаивали грамот, наград и почетных званий, к которым сама волонтер, впрочем, относится достаточно критично.

«Одесская жизнь» будет следить за дальнейшим развитием событий.

Читайте также: