Помощь малообеспеченным: где и какие семьи могут ее получить

Кто имеет право на помощь?

Семьи, у которых официально очень маленький доход, то есть малообеспеченные, могут рассчитывать на денежную помощь от государства. Назначается такая помощь всего на полгода и выплачивается ежемесячно. Если за полгода финансовое состояние семьи не улучшилось, то заявление на получение такой помощи можно подавать снова. Семья должна обновить декларацию о доходах и имуществе, чтобы подтвердить свое право на дальнейшее получение выплат.

Одиноким нетрудоспособным лицам, не имеющим других источников к существованию, соответствующая помощь может назначаться пожизненно. Речь идет о лицах, имеющих группу инвалидности или достигших 65 лет и не имеющих права на пенсию.

Как начисляют выплаты?

Размер государственной социальной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом. Максимальный размер пособия не может превышать прожиточный минимум для такой семьи.

Напомним, как в январе 2024 года изменился размер прожиточного минимума для основных демографических групп:

Вид прожиточного минимума В 2023 году В 2024 году Для детей до 6 лет 2272 гривны 2563 гривны Для детей от 6 до 18 лет 2833 гривны 3196 гривен Для трудоспособных лиц 2684 гривны 3028 гривен Для лиц, потерявших трудоспособность 2093 гривны 2361 гривна

ВАЖНО! При расчете прожиточного минимума для отдельных членов семьи учитываются не указанные суммы, а определенные проценты от них. Это предусмотрено государственным бюджетом.

В 2023 году учитывали:

для трудоспособных лиц – 45% от 2684 гривен = 1207,80 гривны;

для лиц, потерявших трудоспособность – 100% от 2093 гривен = 2093 гривны;

для детей до 6 лет – 130% от 2272 гривен = 2953,60 гривны;

для детей от 6 до 18 лет – 130% от 2833 гривен = 3682,90 гривны.

В 2024 году изменился и прожиточный минимум, и проценты от него:

для трудоспособных лиц – 55% от 3028 гривен = 1665,40 гривны;

для лиц, потерявших трудоспособность – 100% от 2361 гривны = 2361 гривна;

для детей до 6 лет – 140% от 2563 гривен = 3588,20 гривны;

для детей от 6 до 18 лет – 140% от 3196 гривен = 4474,40 гривны.

Разбираемся на примере

Теперь рассмотрим на примере условной семьи. Представим, что в состав семьи входят: молодая женщина, работающая на половину минимальной ставки, ее семилетний ребенок и нетрудоспособная бабушка-пенсионерка. Чтобы такая семья имела право на получение помощи в 2023 году, их совокупный доход должен быть меньше, чем 6983,70 гривны, в том числе:

45% прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 1207,80 гривны;

130% прожиточного минимума для детей от 6 до 18 лет – 3682,90 гривны;

100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 2093 гривны.

Допустим, мать зарабатывала 3350 гривен в месяц, а пенсия бабушки составляла 2760 гривен. Итого – 6110 гривен. В таких обстоятельствах семья могла рассчитывать на ежемесячную доплату от государства в размере 873,70 гривны – это разница между прожиточным минимумом на конкретную семью (6983,70 гривны) и их совокупным доходом (6110 гривен).

Представим, что доходы такой семьи в последние полгода не менялись. Однако с 1 января условия назначения помощи несколько изменились. Теперь прожиточный минимум на такую семью составляет 8500,80 гривны, в том числе:

55 % прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 1665,40 гривны;

140% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 4474,40 гривны;

100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 гривна.

В таких обстоятельствах семья потенциально может рассчитывать на ежемесячную доплату от государства уже в размере 2390,80 гривны – это разница между новым прожиточным минимумом на конкретную семью (8500,80 гривны) и их совокупным доходом (6110 гривен).

Куда обращаться и с какими документами?

Назначение и выплата социальной помощи осуществляется органами социальной защиты населения по месту жительства семьи. В сельской местности заявления с необходимыми документами для назначения помощи принимают исполнительные органы сельских и поселковых советов и передают их в районные органы соцзащиты. Право на помощь определяется на основании сведений о доходах семьи за последние шесть месяцев.

Лицо, представляющее семью, должно предъявить паспорт, заполнить заявление и декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи. В зависимости от обстоятельств, могут потребоваться и другие документы. Информация о составе малоимущей семьи указывается непосредственно в декларации.

Почему могут отказать в помощи?

Следует отметить, что здесь мы привели только общую информацию о назначении помощи. В любом конкретном случае может быть масса своих нюансов. Есть ряд случаев, когда в назначении помощи отказывают, если в семье есть:

совершеннолетний трудоспособный человек, который в течение последнего полугодия более трех месяцев (суммарно) не работает, не служит, не учится, не является предпринимателем , не состоит на учете в центре занятости и так далее;

вторая квартира или второй автомобиль, если у кого-то из членов семьи на депозитном счете более 100 тысяч гривен.

Также в назначении помощи могут отказать или отменить ее по итогам обследования материально-бытовых условий семьи. Может выясниться, что у семьи есть дополнительные незадекларированные поступления или семья что-то купила за последний год на сумму более 50 тысяч гривен.

В некоторых случаях комиссия, осуществляющая обследование материально-бытовых условий, может быть более благосклонна к семьям, где есть человек с инвалидностью или где воспитывается трое и больше несовершеннолетних детей.