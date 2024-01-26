Помощь малообеспеченным: где и какие семьи могут ее получить

Рост прожиточного минимума в январе привел к определенным изменениям в начислении помощи малообеспеченным семьям. Кроме того, в бюджете страны ежегодно прописываются определенные условия для назначения такой помощи. Не стал исключением и 2024 год. Куда обращаться за начислением выплат и на каких условиях можно получить деньги, читайте в этой статье.
Кто имеет право на помощь?
Семьи, у которых официально очень маленький доход, то есть малообеспеченные, могут рассчитывать на денежную помощь от государства. Назначается такая помощь всего на полгода и выплачивается ежемесячно. Если за полгода финансовое состояние семьи не улучшилось, то заявление на получение такой помощи можно подавать снова. Семья должна обновить декларацию о доходах и имуществе, чтобы подтвердить свое право на дальнейшее получение выплат.
Одиноким нетрудоспособным лицам, не имеющим других источников к существованию, соответствующая помощь может назначаться пожизненно. Речь идет о лицах, имеющих группу инвалидности или достигших 65 лет и не имеющих права на пенсию.
Как начисляют выплаты?
Размер государственной социальной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом. Максимальный размер пособия не может превышать прожиточный минимум для такой семьи.
Напомним, как в январе 2024 года изменился размер прожиточного минимума для основных демографических групп:
|Вид прожиточного минимума
|В 2023 году
|В 2024 году
|Для детей до 6 лет
|2272 гривны
|2563 гривны
|Для детей от 6 до 18 лет
|2833 гривны
|3196 гривен
|Для трудоспособных лиц
|2684 гривны
|3028 гривен
|Для лиц, потерявших трудоспособность
|2093 гривны
|2361 гривна
ВАЖНО! При расчете прожиточного минимума для отдельных членов семьи учитываются не указанные суммы, а определенные проценты от них. Это предусмотрено государственным бюджетом.
В 2023 году учитывали:
- для трудоспособных лиц – 45% от 2684 гривен = 1207,80 гривны;
- для лиц, потерявших трудоспособность – 100% от 2093 гривен = 2093 гривны;
- для детей до 6 лет – 130% от 2272 гривен = 2953,60 гривны;
- для детей от 6 до 18 лет – 130% от 2833 гривен = 3682,90 гривны.
В 2024 году изменился и прожиточный минимум, и проценты от него:
- для трудоспособных лиц – 55% от 3028 гривен = 1665,40 гривны;
- для лиц, потерявших трудоспособность – 100% от 2361 гривны = 2361 гривна;
- для детей до 6 лет – 140% от 2563 гривен = 3588,20 гривны;
- для детей от 6 до 18 лет – 140% от 3196 гривен = 4474,40 гривны.
Разбираемся на примере
Теперь рассмотрим на примере условной семьи. Представим, что в состав семьи входят: молодая женщина, работающая на половину минимальной ставки, ее семилетний ребенок и нетрудоспособная бабушка-пенсионерка. Чтобы такая семья имела право на получение помощи в 2023 году, их совокупный доход должен быть меньше, чем 6983,70 гривны, в том числе:
- 45% прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 1207,80 гривны;
- 130% прожиточного минимума для детей от 6 до 18 лет – 3682,90 гривны;
- 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 2093 гривны.
Допустим, мать зарабатывала 3350 гривен в месяц, а пенсия бабушки составляла 2760 гривен. Итого – 6110 гривен. В таких обстоятельствах семья могла рассчитывать на ежемесячную доплату от государства в размере 873,70 гривны – это разница между прожиточным минимумом на конкретную семью (6983,70 гривны) и их совокупным доходом (6110 гривен).
Представим, что доходы такой семьи в последние полгода не менялись. Однако с 1 января условия назначения помощи несколько изменились. Теперь прожиточный минимум на такую семью составляет 8500,80 гривны, в том числе:
- 55 % прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 1665,40 гривны;
- 140% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 4474,40 гривны;
- 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 гривна.
В таких обстоятельствах семья потенциально может рассчитывать на ежемесячную доплату от государства уже в размере 2390,80 гривны – это разница между новым прожиточным минимумом на конкретную семью (8500,80 гривны) и их совокупным доходом (6110 гривен).
Куда обращаться и с какими документами?
Назначение и выплата социальной помощи осуществляется органами социальной защиты населения по месту жительства семьи. В сельской местности заявления с необходимыми документами для назначения помощи принимают исполнительные органы сельских и поселковых советов и передают их в районные органы соцзащиты. Право на помощь определяется на основании сведений о доходах семьи за последние шесть месяцев.
Лицо, представляющее семью, должно предъявить паспорт, заполнить заявление и декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи. В зависимости от обстоятельств, могут потребоваться и другие документы. Информация о составе малоимущей семьи указывается непосредственно в декларации.
Почему могут отказать в помощи?
Следует отметить, что здесь мы привели только общую информацию о назначении помощи. В любом конкретном случае может быть масса своих нюансов. Есть ряд случаев, когда в назначении помощи отказывают, если в семье есть:
- совершеннолетний трудоспособный человек, который в течение последнего полугодия более трех месяцев (суммарно) не работает, не служит, не учится, не является предпринимателем, не состоит на учете в центре занятости и так далее;
- вторая квартира или второй автомобиль, если у кого-то из членов семьи на депозитном счете более 100 тысяч гривен.
Также в назначении помощи могут отказать или отменить ее по итогам обследования материально-бытовых условий семьи. Может выясниться, что у семьи есть дополнительные незадекларированные поступления или семья что-то купила за последний год на сумму более 50 тысяч гривен.
В некоторых случаях комиссия, осуществляющая обследование материально-бытовых условий, может быть более благосклонна к семьям, где есть человек с инвалидностью или где воспитывается трое и больше несовершеннолетних детей.