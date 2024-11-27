Война – разлучница: какие проблемы есть в Рени с поддержкой ветеранов и семей защитников

Первая проблема – отсутствие информации

– Ирина, к вам поступает много информации о том, с какими проблемами сталкиваются ветераны, возвращающиеся с войны, их семьи. Наверное, настало время громаде уделить этим вопросам самое пристальное внимание?

– Да, и первая проблема – это отсутствие информации об участниках боевых действий (УБД), которые находятся на фронте или вернулись с войны после ранений или по другим причинам. Я понимаю, что эта информация не для широкой публики, но всё же хотелось бы понимать, сколько в нашей Жительница города Рени Ирина Тимошевская, как и тысячи других женщин, проводила мужа на фронт. Каково это – быть женой военнослужащего, могут понять по-настоящему только такие же жены. А также матери, сестры, которые проводили на войну самых близких людей. Поэтому в Рени сформировалось неформальное сообщество женщин, которые поддерживают друг друга, занимаются волонтёрской деятельностью и, конечно, держат постоянную связь со своими родными.е ветеранов, с какими проблемами они сталкиваются, чем можно помочь им и их семьям?

Например, в Жительница города Рени Ирина Тимошевская, как и тысячи других женщин, проводила мужа на фронт. Каково это – быть женой военнослужащего, могут понять по-настоящему только такие же жены. А также матери, сестры, которые проводили на войну самых близких людей. Поэтому в Рени сформировалось неформальное сообщество женщин, которые поддерживают друг друга, занимаются волонтёрской деятельностью и, конечно, держат постоянную связь со своими родными.е есть возможность получить от государства небольшое количество путёвок для оздоровления детей ветеранов. Но мы не знаем точного количества детей.

– Каким образом, по вашему мнению, можно создать такую базу данных?

– Думаю, нужно найти способы провести анкетирование ветеранов, причём сразу по широкому спектру вопросов. Возможно, кто-то из наших защитников хотел бы участвовать в патриотическом воспитании детей и молодёжи. В школах и учреждениях культуры Ренийской Жительница города Рени Ирина Тимошевская, как и тысячи других женщин, проводила мужа на фронт. Каково это – быть женой военнослужащего, могут понять по-настоящему только такие же жены. А также матери, сестры, которые проводили на войну самых близких людей. Поэтому в Рени сформировалось неформальное сообщество женщин, которые поддерживают друг друга, занимаются волонтёрской деятельностью и, конечно, держат постоянную связь со своими родными.ы проводится много таких мероприятий, однако никто лучше ветерана не расскажет о войне и о том, как воины защищают свою страну.

Конечно, мало кто готов общаться с детьми, здесь нужен особый дар. Такой, например, как у Валерия Шубина, который до войны возглавлял в Рени команду КВН, работал с молодёжью, а сегодня воюет. Кстати, с Валерием на связь выходили педагоги музыкальной школы и директор музея – он провёл несколько онлайн-уроков для детей и передал музею некоторые экспонаты. К пополнению фонда музея ветераны охотно присоединяются.

Нужен ли ветеранам хаб, нужно спросить у них самих

– Итак, нужно подумать над анкетированием. Как считаете, может, нужно создать в Ренийской Жительница города Рени Ирина Тимошевская, как и тысячи других женщин, проводила мужа на фронт. Каково это – быть женой военнослужащего, могут понять по-настоящему только такие же жены. А также матери, сестры, которые проводили на войну самых близких людей. Поэтому в Рени сформировалось неформальное сообщество женщин, которые поддерживают друг друга, занимаются волонтёрской деятельностью и, конечно, держат постоянную связь со своими родными.е общественную организацию ветеранов ВСУ – по примеру действующего совета ветеранов?

– «Совет ветеранов» – это что-то вроде из прошлого. Если и создавать, нужно использовать современные формы работы – коворкинг, хаб. Это место, где можно встречаться, общаться, элементарно выпить кофе, поиграть в шахматы. Возможно, оборудовать это пространство теннисным столом и тренажёрами: летом в городе есть где размяться, а в холодное время года – нет.

Но нужен ли нашим ветеранам такой хаб, будут ли они приходить? Об этом нужно спросить самих ветеранов. Мне лично хотелось бы, чтобы у нас был ветеранский хаб, потому что вместе решать проблемы легче.

Могу сказать, что ветераны стараются держаться вместе. Расскажу об одном эпизоде, который затронул меня до глубины души. На моём электросамокате открутился какой-то шурупчик, и он не работал. Я к многим обращалась – у кого-то не было инструмента, у кого-то времени. Спас друг моего мужа, который на войне получил инвалидность. Пришёл и отремонтировал. Сказал: «Не стесняйся, обращайся в любое время: я понимаю, что такое женщине остаться дома одной». И мой муж тоже, когда приходил домой в отпуск, помогал маме товарища, который был на фронте. Участники боевых действий действительно побратимы, считают себя семьёй.

Для военных есть госпитали, больницы – для жителей

– Очевидно, следует организовать круглый стол с участием ветеранов, членов семей военных, чтобы обсудить идею создания хаба. Какие ещё вопросы вы бы вынесли на обсуждение?

– Вообще, хотелось бы чётко знать, на что, на какие льготы могут рассчитывать ветераны ВСУ. Например, бесплатный проезд в общественном транспорте, я имею в виду и городские маршрутки, и проезд из Рени в Одессу. Льготы на проезд предусмотрены государством, но каков механизм их получения в Жительница города Рени Ирина Тимошевская, как и тысячи других женщин, проводила мужа на фронт. Каково это – быть женой военнослужащего, могут понять по-настоящему только такие же жены. А также матери, сестры, которые проводили на войну самых близких людей. Поэтому в Рени сформировалось неформальное сообщество женщин, которые поддерживают друг друга, занимаются волонтёрской деятельностью и, конечно, держат постоянную связь со своими родными.е? Ведь транспортные услуги – это частный бизнес.

Много вопросов и по поводу медицинского обслуживания. Приходит военный в отпуск на неделю – хотел бы элементарно зубы полечить. Есть ли в нашей поликлинике стоматолог, который обслужит без очереди и бесплатно?

Расскажу, с чем столкнулась наша семья. Мой муж лечился неделю в военном госпитале, после чего его отправили домой на неделю – продолжить лечение и отдохнуть. Врач прописал, в частности, уколы и капельницы. Купили медикаменты собственными средствами. Но в Ренийскую больницу мужа не положили, сказали, что нельзя, ведь для военных есть госпитали. Это так, но хочется совместить: и дома побыть с семьёй, и курс лечения пройти. Ещё уколы я могла мужу делать сама, а капельницы? Неужели военный в отпуске не может, как и все жители Жительница города Рени Ирина Тимошевская, как и тысячи других женщин, проводила мужа на фронт. Каково это – быть женой военнослужащего, могут понять по-настоящему только такие же жены. А также матери, сестры, которые проводили на войну самых близких людей. Поэтому в Рени сформировалось неформальное сообщество женщин, которые поддерживают друг друга, занимаются волонтёрской деятельностью и, конечно, держат постоянную связь со своими родными.ы, пройти курс лечения?

Есть вопросы и по поводу медикаментов – есть ли возможность получить что-то бесплатно? Знаю, что есть бесплатные медикаменты для людей, страдающих сахарным диабетом, для некоторых других категорий. А для ветеранов ВСУ? Имеют ли они возможность бесплатно пройти обследование? Например, мы ездили в Измаил. КТ сделали со скидкой. А вот допплерографию – бесплатно: врач в знак уважения денег не взял. И везде по-разному: где-то берут полную стоимость, где-то есть льготы. Я понимаю, что есть определённые правила, но хотелось бы о них знать.

Могу добавить, что практически все военные нуждаются в услугах массажиста. Постоянное ношение бронежилетов, другой амуниции приводит к остеохондрозу, протрузии. Состояние могут облегчить массажные процедуры. Есть ли в нашей больнице такие услуги?

А будет ли то завтра?

– Нужна ли ветеранам, их семьям помощь психолога?

– Конечно, очень нужна! Причём это должен быть военный психолог.

Знаю, что ветеранам очень трудно возвращаться в общество. Пока они воевали, были в самых тяжёлых условиях, кто-то жил в своё удовольствие. Они всё это очень болезненно воспринимают.

Полномасштабная война продолжается уже более тысячи дней. Многие не могут справляться с депрессией. Мой муж, например, долгое время был позитивно настроен и меня успокаивал, а сейчас я вижу, что и он очень устал.

Люди здесь живут в относительном спокойствии, работают, пьют кофе, строят планы на завтра. А будет ли то завтра, если сегодня мы забудем о тех, кто отдаёт СВОЁ завтра там? О тех, КТО стоит за наш покой? Представьте, что будет, если устанут они… Понимаю, сейчас всем трудно, но обращаюсь ко всем людям: если можете, то поддерживайте Защитников, помогайте, делайте то, что можете.

Ещё военным часто нужна юридическая помощь, причём в сфере военного дела.

– В Ренийской Жительница города Рени Ирина Тимошевская, как и тысячи других женщин, проводила мужа на фронт. Каково это – быть женой военнослужащего, могут понять по-настоящему только такие же жены. А также матери, сестры, которые проводили на войну самых близких людей. Поэтому в Рени сформировалось неформальное сообщество женщин, которые поддерживают друг друга, занимаются волонтёрской деятельностью и, конечно, держат постоянную связь со своими родными.е, в Бюро правовой помощи, есть подготовленный специалист.

– Это хорошо, но ветераны, скорее всего, об этом не знают. Нужно довести информацию – куда обращаться, в какие дни? Разные службы, структуры нашей Жительница города Рени Ирина Тимошевская, как и тысячи других женщин, проводила мужа на фронт. Каково это – быть женой военнослужащего, могут понять по-настоящему только такие же жены. А также матери, сестры, которые проводили на войну самых близких людей. Поэтому в Рени сформировалось неформальное сообщество женщин, которые поддерживают друг друга, занимаются волонтёрской деятельностью и, конечно, держат постоянную связь со своими родными.ы размещают информацию на своих страницах, но мало кто просматривает эти страницы. Если присоединятся медиа, будет хорошо.

Есть возможность получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг – нужно подать документы в Пенсионный фонд. Я, например, разобралась, как это сделать, но получилось ли у всех? Возможно, кому-то нужна в этом помощь.

– Что вы знаете о поддержке ветеранов со стороны Ренийской Жительница города Рени Ирина Тимошевская, как и тысячи других женщин, проводила мужа на фронт. Каково это – быть женой военнослужащего, могут понять по-настоящему только такие же жены. А также матери, сестры, которые проводили на войну самых близких людей. Поэтому в Рени сформировалось неформальное сообщество женщин, которые поддерживают друг друга, занимаются волонтёрской деятельностью и, конечно, держат постоянную связь со своими родными.ы?

– Знаю, что есть программа «Защита и забота» – выделяется разовая помощь на лечение. Кому и сколько, зависит от конкретной ситуации. Решение принимает комиссия, в состав которой входят и медики. Знаю ветеранов, которые уже воспользовались этой программой.

Но помощь может быть не только финансовой, какие-то вопросы можно решить просто координацией действий разных служб. Думаю, сначала действительно нужно собраться всем за круглым столом.

На фото — Ирина Тимошевская

Эта публикация подготовлена в сотрудничестве с Украинской Ассоциацией Медиа Бизнеса и при поддержке ЮНЕСКО, за финансирование народа Японии. Авторы несут ответственность за выбор и изложение фактов, содержащихся в этой публикации, а также за высказанные мнения, которые не обязательно принадлежат ЮНЕСКО и никоим образом не обязуют Организацию.

Читайте также: