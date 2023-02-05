В одесской Музкомедии поставили “Золотого теленка”: еще одна премьера (фото)

Овации чуть ли после каждой реплики, горячие аплодисменты, благодарность в зрительских глазах, воздушная тревога к самому концу, когда артисты выходят на поклон — так прошла премьера спектакля «Золотой теленок» (композитор Александр Злотник, поэт Александр Вратарев, либретто Владимира Подгородинского) в Одесском академическом театру музыкальной комедии им. М..Водяного.

Уже иной Остап

По бездорожью к несбывшейся мечте…

Спектакль был долгожданным во всех смыслах. Еще в мирные времена театр представил «Двенадцать стульев». Это тоже был мистический трагифарс, и посему очень хотелось увидеть, по каким дорогам же пустится в очередное путешествие Остап? Какие сюрпризы приготовил зрителю режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств Владимир Подгородинский? Да и вообще театральная премьера в наши времена воспринимается почти как чудо.

И вот снова на сцене Остап (лауреат Международного театрального фестиваля Денис Фалюта). И фуражка с шарфом — та же, и блеск в глазах, и даже мечта, по большому счету, не изменилась (очень нужна большая-большая сумма денег).

Но перед нами — иной Остап Ибрагимович. Уже без юношеского озорства, излишней веселенькой прыгучести. Еще бы: он побывал там, за гранью, врачи чудом спасли ему жизнь… Но при этом он совершенно готов пуститься в путь за приключениями и деньгами, чтобы попасть, наконец, в город своей мечты (или ему только так кажется?) — Рио-де Жанейро.

Деятельная натура Бендера — в каждом шаге, каждой фразе. Только чуть меньше суетности, чуть больше холодного расчета.

А далее и начинается та самая мистика трагического фарса, которая нам была обещана. И ключевое слово здесь — «трагического», причем многократно. Трагическое будет более чем щедро поделено на всех героев спектакля.

Четыре птицы и скульптурные герои

А фарс… Удивляться ли бурным зрительским аплодисментам, если в спектакле со столь, казалось бы, знакомым ильфо-петровским сюжетом Паниковский (Андрей Мирошниченко) появляется на сцене в окружении сразу четырех гусей. Это только мне показалось, что изображающие птиц солистки балета необыкновенно похожи на лебедей? И число их (четыре!) словно намекает, что сейчас зазвучит совсем иная музыка и иной столь долгожданный танец?..

Птицы станут сопровождать Паниковского до самого конца, равно как мечты и деяния других героев обретут плоть и кровь, кружась по сцене.

Рассказ Фунта (заслуженный артист Украины Александр Щесняк) о том, как ценны его услуги, будет сопровожден «проплытием» перед изумленным зрителем внучки героя на фортепиано (богатое приданое, обеспеченное дедушкой). Вокруг «Антилопы» и обожающего свою «лорен-дитрих» Козлевича (Сергей Богаченко) кружат некие мистические автодевы.

В трагифарсе мистически возможно все: оживает перед зрителями черная сторона жизни подпольного миллионера Корейко (Виталий Платов). Сам же он, весь в бело-бежевом, объедается копеечным борщом, столуясь у Зоси Синицкой (Екатерина Мысь) и даже подумывает жениться на этой юной хрупкой особе.

А вот Скумбриевич, Берлага и Полыхаев вроде как и «неживые» совсем, Они, обычные себе геркулесовские расхитители, представлены скорее как скульптурная композиция троих спортсменов, коих так любили устанавливать в советских домах отдыха и санаториях вместе с девушками с веслами…

Вглядитесь в глаза Остапа

Да, все как в романе: позитивный и недалекий Шура Балаганов (Ярослав Селедцов) крадут гири по известной подсказке Паниковского: «Они золотые». А как эти черные гири… оживают, покрываются позолотой и манят, манят, манят…

Так же манит Остапа далекий город Рио-де-Жанейро, который тоже оживает красивой картинкой с розовыми перьями и таким сладким музыкальным сопровождением, что дух захватывает.

…И вот уже весь в белом Остап, мечта сбылась: ничего не оставалось Корейко, как выдать гражданину Остапу Бендеру ту самую тарелочку (она же блюдечко) с суммой в один миллион. Вот только голубая каемочка оказалась пшиком, как и мечта того же цвета о Рио.

Ах, Рио, Рио… Не будет никакого Рио. А будет реальность — жесткая, черно-белая, без намеков на розовые перья и без розовых очков. Финал спектакля и потрясает, и отрезвляет.

А перед нами в конце — снова уже совсем другой Остап. И дело совсем не в том, что его, кажется, снова пытались убить, что он так и не попал в Рио-де-Жанейро и остался без денег… И что он уже не «весь в белом», а в обычной фуражке с шарфом.

И с совсем-совсем другим взглядом…

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Дирижер-постановщик и аранжировщик спектакля — Юрий Литовко;

Художник-постановщик — заслуженный художник Украины Станислав Зайцев;

Художник по костюмам — Елена Лесникова;

Балетмейстер-постановщик — лауреат Международного конкурса артистов оперетты Виталий Кузнецов.

Фото Марии Котовой