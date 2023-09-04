В Театре юного зрителя рассказали, что ждет зрителей в новом сезоне

Театр юного зрителя вышел из отпуска и рассказал о планах на следующий год. Мы уже рассказывали, как работает театр во время войны. Поэтому и дальше в Театре им.Олеши продолжают «Сезон непокоренных» 2023-2024.

Об этом руководство театра рассказало во время пресс-конференции, которую провели накануне старта сезона.

Мы хотим честно поговорить с детьми о войне

Весь прошлый год театр активно работал. Коллектив представил три премьеры: Полианна, Колисанка и Джа -ла-пи-то. Кроме того, в театре проходят выставки рисунков, читки и даже прошел шахматный турнир. С 2014 здесь активно работают с переселенцами и с начала новой фазы российской агрессии спектакли посетили 17 тысяч переселенцев.

Уже этой осенью зрители увидят новый спектакль «Кукла Реггеди Энни» по пьесе современного канадского писателя Уильяма Гибсона и обновленный «Выживут только Пилипенко, или Present Perfect».

Мы очень хотим поговорить с детьми о войне, но мы до сих пор не нашли ни того режиссера, ни той пьесы. Мы хотим, чтобы это было честно. Пока мы ищем ту форму, ведь мы не хотим ставить «для галочки», — рассказала Оксана Бурлай Питерова, директор-художественная руководительница театра.

Кроме актуальной темы войны в театре хотят по-новому представить творчество Леси Украинки. В репертуаре уже несколько лет идет «Лесная песня», но в писательнице два десятка драматических произведений и большинство из них почти неизвестно украинцам: — Мы очень хотим, чтобы Лесю Украинку увидели как художника мирового масштаба — говорят в театре.

В этом сезоне будет продолжен проект «Расстрелянное возрождение». Зрителей будут погружать в творчество украинских художников двадцатого столетия.

Мы все что-то знаем об этом, но никто не представляет, что это были за времена, что это были за люди.

О деньгах

Ярослава Резникова, заместитель начальника областного управления культуры прокомментировала ситуацию по выделению средств на проведение в театре ремонтных робот. Она напомнила, что тендер на ремонт здания в конце 2021 года уже объявляли, но из-за войны его отменили. Через полтора года состояние памятника архитектуры значительно ухудшилось, а после попадания ракеты в Спасо-Преображенский собор 23 июля пострадали световой фонарь и крыша театра.

Я думаю, что вопрос, нужны ли театры в Одессе не стоит. Когда мы берем на себя ответственность финансировать объект культуры или программы, мы для себя должны отвечать, насколько это остро необходимо именно сейчас. И когда мы говорим о финансировании ремонта суда, который находится в нормальном состоянии, то, наверное, средства на это не нужно выделять. Когда у нас есть памятник архитектуры, где есть проблемы и может вот завалиться крыша, мне кажется, эти средства можно найти, хотя бы какими-то небольшими частями. Хочу напомнить, что областная программа «Культура Одесщины» почти не финансируется, потому что все средства идут на войну, и мы это понимаем.

В то же время отыскиваются и другие возможности. По словам госпожи Резниковой, правительство разрабатывает соответствующие программы. Сейчас для каждого значимого учреждения ищут за границей донора, спонсора, который будет помогать восстанавливать здание.

Сезон в театре начался со 2 сентября. В течение месяца на сцене Театра им. Олеши покажут тридцать два спектакля для зрителей всех возрастов.

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