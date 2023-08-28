Одесские волонтеры требуют перестать тратить деньги на суды и театры: подробности

По итогам сегодняшнего пикета возле одесской мэрии волонтеры подготовили открытое обращение к властям страны. Они требуют изменить бюджет этого года и следующего, чтобы перенаправить деньги на оборону.

Текст обращения опубликовала на своей странице Фейсбук Екатерина Ножевникова, директор благотворительного фонда “Корпорация монстров”, инициатор пикета.

Чем возмущены волонтеры

По словам волонтеров, если не пересмотреть расходы бюджетов всех уровней, и не установить контроль, есть риски, что “Украина проигрывает войну из-за разности экономических и финансовых потенциалов”.

Волонтеры напомнили властям странные закупки за счет бюджета овощерезок, барабанов, реконструкцию дорог третьестепенного значения в Карпатах, развязку в Киеве, перекладку мостовой, ремонт стадионов и вокзалов в 40 км от линии фронта, благоустройство с фонтанами, закупку космической стоимости офисных кресел госкорпорациями, продовольствия с ценами 17 грн за яйцо и 50 грн за килограмм картофеля и т.д. – таких случаев насчитываются тысячи по всей Украине.

“В городе Одесса и Одесской области одними из сотен примеров такого мародерства, циничного использования средств с целью дерибана расходов приближенными к власти исполнителями работ реконструкция помещения Киевского райсуда (за 106 миллионов гривен, средства городского бюджета г. Одессы) и ремонт Театра юного зрителя на улице Греческой, 48А (за 31 млн. грн., средства областного бюджета)”, — говорится в обращении.

Волонтеры посчитали: один текущий ремонт такого театра – это две тысячи FPV дронов для ВСУ. Сто шесть миллионов на ремонт суда – это двести двенадцать тысяч кровоостанавливающих турникетов, без которых прямо сейчас, ежедневно умирают десятки, сотни бойцов.

Государство под контролем общественности должно оставить критические расходы на энергетику, здравоохранение, образование, критическую инфраструктуру, транспорт, поддержку функционирования экономики, пенсионные выплаты рядовым пенсионерам, а остальной ресурс направить на оборону.

Какие требования

Волонтеры и общественники требуют от власти консолидировать все ресурсы государства, прежде всего финансовые, ради Победы.

От Президента Украины и Кабинета министров требуют немедленно пересмотреть и принять срочные изменения в Бюджетный кодекс Украины, Налоговый и Таможенный кодексы, в Закон о бюджете на 2023 год и в Бюджетную декларацию, проект Закона о государственном бюджете на 2024 с целью определения приоритетных расходов на критические нужды украинского народа.

“В частности, на закупку оружия и выплату денежного довольствия военнослужащим и служащим Сил Обороны, относительно которого есть сигналы задержек в выплатах, выплат не в полном объеме, коррупции с выплатами”, — говорится в сообщении.

От депутатов местных советов – срочно направить не критические расходы бюджетов органов местного самоуправления на нужды сил обороны в рамках норм действующего Бюджетного кодекса.

Ввести механизмы общественного контроля над расходами и закупками Сил Обороны. Это касается расходов на обеспечение во всех командований, группировок, бригад и батальонов ВСУ. Что будет реализовано в исчерпывающем обеспечении всем необходимым от рядового бойца до медицинской роты, от командований и штабов – к окопу, с обеспечением качества и эффективности использования бюджетных средств на всех этапах. Результатом должно стать возвращение доверия к закупкам и поставкам в Силах обороны.

От местных властей, советов органов местного самоуправления по всей стране волонтеры требуют отменить текущие тендеры и остановить расходы на некритические статьи. А бюджет на 2024 год планировать с четкой приоритетностью критических расходов.

От всех ОВА, органов местного самоуправления, местных советов всех регионов Украины — отменить текущие тендеры и остановить расходы на не критические статьи, по всем региональным и бюджетным программам, и планировать бюджет на 2024 год с четкой приоритетностью критических расходов с целью исчерпывающего удовлетворения потребности ВСУ и Сил Обороны.

Напомним, управление капстроительства Одесского горсовета опубликовало тендер на реконструкцию Киевского районного суда по улице Варненской, 3а. Реконструкцию оценили в 106,2 миллионов гривен.

В Одесском горсовете отметили, что такая цена это стоимость всего проекта, а на ремонт выделили 10 млн грн, которые пойдут исключительно на пристройку помещения для пребывания задержанных и сопровождающих их правоохранителей.