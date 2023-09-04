В Театрі юного глядача розказали, що чекає глядачів в новому сезоні

Театр юного глядача вийшов з відпустки та розказав про плани на наступний рік. Ми вже розповідали, як працює театр під час війни. Тож і надалі в Театрі ім.Олеші продовжують “Сезон нескорених” 2023-2024.

Про це керівництво театру розповіло під час прес конференції, яку провели напередодні старту сезону.

Ми хочемо чесно поговорити з дітьми про війну

Весь минулий рік театр активно працював. Колектив представив три прем’єри: Поліанна​, Колисанка та Джа-ла-пі-та. Крім того, в театрі проходять виставки малюнків, читки та навіть відбувся шаховий турнір. З 2014 року тут активно працюють з переселенцями і з початку нової фази російської агресії вистави відвідали 17 тисяч переселенців.

Вже цієї осені глядачі побачать нову виставу “Лялька Реггеді Енні” по п’єсі сучасного канадського письменника Вільяма Гібсона та оновлену “Виживуть тільки Пилипенки, або Present Perfect”.

Ми дуже хочемо поговорити з дітьми про війну, але ми й досі не знайшли ані того режисера ані тієї п’єси. Ми хочемо, щоб це було чесно. Поки що ми шукаємо ту форму, адже ми не хочемо ставити “задля галочки”, – розповіла Оксана Бурлай Пітерова, директорка-художня керівниця театру.

Крім актуальної теми війни в театрі хочуть по новому представити творчість Лесі Українки. В репертуарі вже декілька років йде “Лісова пісня”, але у письменниці два десятки драматичних творів і більшість з них майже невідома українцям: – Ми дуже хочемо, щоб Лесю Українку побачили як митця світового масштабу – говорять в театрі.

Цього сезону буде продовжено проєкт “Розстріляне відродження”. Глядачів будуть занурювати у творчість українських митців двадцятого століття.

Ми всі щось знаємо про це, але ніхто не уявляє, що це були за часи, що це були за люди.

Про гроші

Ярослава Резнікова, заступниця начальники обласного управління культури прокоментувала ситуацію щодо виділення коштів на проведення в театрі ремонтних робот. Вона нагадала, що тендер на ремонт будівлі наприкінці 2021 року вже оголошували, але через війну його відмінили. За півтори роки стан пам’ятника архітектури значно погіршився, а після попадання ракети в Спасо-Преображенський собор 23 липня постраждали світловий ліхтар та дах театру.

Я думаю, що питання, чи потрібні театри в Одесі не стоїть. Коли ми беремо на себе відповідальність фінансувати об’єкту культури або програми ми для себе маємо відповідати, наскільки це гостро необхідно саме зараз. І коли ми говоримо про фінансування ремонту суду, який знаходиться в нормальному стані, то мабуть, кошти на це не потрібно виділяти. Коли в нас є пам’ятка архітектури, де є проблеми і може ось ось завалитися дах, мені здається, ці кошти можна знайти, хоча б якимось невеликими частинами. Хочу нагадати, що обласна програма “Культура Одещини” майже не фінансується, тому що всі кошти йдуть на війну і ми це розуміємо.

В той же час вишукуються й інші можливості. За словами пані Резнікової, Уряд розробляє відповідні програми. Зараз для кожної значимої установи шукають за кордоном донора, спонсора, який буде допомагати відновлювати будівлю.

Сезон в театрі розпочався з 2 вересня. Протягом місяця на сцені Театра ім.Олеші покажуть тридцять дві вистави для глядачів будь якого віку.

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