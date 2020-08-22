В одесском музее представили выставку старопечатных изданий и гравюр (фото)

В Одесском литературном музее открылась уникальная выставка старопечатных изданий и гравюр. Экспонаты представлены из фондов киевского Музея книги и книгопечатания Украины и литературного музея Одессы.

Выставка посвящена истокам украинской культуры, литературы, искусств, книгопечатания. Здесь представлены ценнейшие старинные книги, иллюстрированные замечательными гравюрами. Притом, издания, старейшее из которых датируется 1616 годом, в прекрасном состоянии. И в этом заслуга высокопрофессиональных мастеров-реставраторов Музея книги и книгопечатания Украины.

В Киево-Печерской лавре книгопечатание было основано в 1616 году. Книги там издавались как кириллицей, так и латиницей – на польском языке. В то время в Украине он тоже был государственным. Многие украинцы знали и латынь.

Одна из старейших книг, представленных на выставке, – «Евангелие учительное». Она была издана в 1619 году в странствующей типографии выдающегося ученого, поэта, книгопечатника архимандрита Транквиллиона- Ставровецкого. Книга была очень популярна, как в Украине, так и в России. Много раз переиздавалась. Но в 1627 году по приказу царя Русского государства Михаила все экземпляры Евангелия подлежали сожжению – как не соответствующее русскому православному канону.

Еще один уникальный экспонат – изданный в 1646 году «Большой Требник» основателя Киево-Могилянской академии митрополита Петра Могилы. Проиллюстрирована книга работами выдающегося гравера по дереву монаха Ильи, работавшего в Лавре в 17 веке. Вошли в нее основные обряды украинской православной церкви: венчание, обручение и. к тому же- одна из старейших метрик. Митрополит считал, что исконные ритуалы украинцев необходимо узаконить.

Книга не раз переиздавалась. Но в 1760 году была запрещена, а Петр Могила Русской православной церковью предан анафеме. Правда, украинцы Требником продолжали пользоваться. А в 1996 году – в год 400-летия Петра Могилы – анафема была снята, а сам просветитель-митрополит провозглашен святым.

По инициативе Петра Могилы в 1661 году издан был и Киево-Печерский Патерик – сборник изречений святых, подвижников и рассказов о них. Сюда вошли рассказы об истории Киево-Печерского монастыря, его жизнедеятельности и основателях – монахах Антонии и Феодосии. Есть в книге информация и о строительстве на территории лавры Успенского собора. Сегодня его можно видеть восстановленным в архитектурном стиле барокко. А как выглядел собор во времена Киевской Руси – в Пятерике на гравюрах монаха Ильи. Книгу мастер проиллюстрировал 45 своими работами. Издана она на церковнославянском с элементами украинского языка.

Дополнением к драгоценным фолиантам, напечатанным в Киево-Печерской лавре, стали пейзажные гравюры с ее изображением. Изданы они были в 1911 году в типографии знаменитого одесского издателя и просветителя Юхима Фесенко.

Кстати, приобрели гравюры за собственные деньги на антикварном рынке и подарили Музею книги и книгопечатания Украины его директор Валентина Бочковская и заместитель по научной части Людмила Хауха.

Дополнили гравюры материалы из фондов Одесского литературного музея, рассказывающие о деятельности Юхима Фесенко. Просветитель стремился выпускать книги, доступные простым людям, – дешевые издания с народными песнями, бумажные иконы. И, вместе с тем, работал с выдающимся одесским мастером, членом Южнорусского союза художников Амвросием Ждахой.

Дневник Юхима Фесенко представил на выставку одесский коллекционер Тарас Максимюк.

Первый совместный проект Одесского литературного музея и Музея книги и книгопечатания Украины интересен как для ценителей искусства книгоиздания, так и для всех, кто интересуется историей и культурой Украины.

Надеемся на новые уникальные совместные проекты. А эта выставка будет работать в течении 2 месяцев.

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