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Установили рекорд Украины: как прошёл Sand Fest на Ланжероне? (фото)

Установили рекорд Украины: как прошёл Sand Fest на Ланжероне? (фото)

Традиционный Sand Fest сегодня утром стартовал в Одессе. Всего возле дельфинария появилось 8 скульптур мультяшной тематики. Заодно скульпторы установили рекорд Украины, создав самую большую скульптуру из песка.

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Об этом сообщил нам корреспондент с места.

В Одессе утром состоялся четвёртый Sand Fest. В нем приняли участие 8 команд из Одессы и области.

Но одна из команд не была конкурсной. Организаторы говорят, что эти скульпторы установили новый рекорд Украины. Они создали самую большую скульптуру за все подобные фестивали. В композиции сумели вместить главных героев мультфильма «Мадагаскар». Ориентировочно, вес «Мадагаскара» оценивают в 5 тонн, а в высоту песчаное творение ещё не измерили. Однако, точно ясно, что она больше двух метров.

Смотрите больше фото в галерее:

Фигура Мадагаскар
Фигура Мадагаскар
Фигура Мадагаскар
Фигура Мадагаскар
Фигура Мадагаскар

Кстати, по конкурсной программе, все скульптуры были в тематике известных мультфильмов и в человеческий рост.

На предыдущих фестивалях, скульптуры такой высоты и сложности было невозможно создать. Однако в этот раз организаторы смогли найти место, где песок соответствовал нужным критериям для лепки.

Всего его завезли около 60 тонн. А также, уже в Одессе, в него добавляли глину для ещё большего сцепления.

Победителей конкурса озвучили вечером в 17:30. Первое место заняли создатели скульптуры «Юбаба» – персонажа из мультфильма «Унесённые призраками».

Смотрите больше фото в галерее:

Юбаба
Юбаба
Юбаба
Юбаба

Второе место «Композиция миньонов».

Смотрите больше фото в галерее:

Миньоны
Миньоны
Миньоны
Миньоны
Миньоны

Третье место «Белка из Ледникового периода».

Смотрите больше фото в галерее:

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Фото: Артем Виноградов

Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ

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