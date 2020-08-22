Установили рекорд Украины: как прошёл Sand Fest на Ланжероне? (фото)

Традиционный Sand Fest сегодня утром стартовал в Одессе. Всего возле дельфинария появилось 8 скульптур мультяшной тематики. Заодно скульпторы установили рекорд Украины, создав самую большую скульптуру из песка.

Об этом сообщил нам корреспондент с места.

В Одессе утром состоялся четвёртый Sand Fest. В нем приняли участие 8 команд из Одессы и области.

Но одна из команд не была конкурсной. Организаторы говорят, что эти скульпторы установили новый рекорд Украины. Они создали самую большую скульптуру за все подобные фестивали. В композиции сумели вместить главных героев мультфильма «Мадагаскар». Ориентировочно, вес «Мадагаскара» оценивают в 5 тонн, а в высоту песчаное творение ещё не измерили. Однако, точно ясно, что она больше двух метров.

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Фигура Мадагаскар Фигура Мадагаскар Фигура Мадагаскар Фигура Мадагаскар Фигура Мадагаскар

Кстати, по конкурсной программе, все скульптуры были в тематике известных мультфильмов и в человеческий рост.

На предыдущих фестивалях, скульптуры такой высоты и сложности было невозможно создать. Однако в этот раз организаторы смогли найти место, где песок соответствовал нужным критериям для лепки.

Всего его завезли около 60 тонн. А также, уже в Одессе, в него добавляли глину для ещё большего сцепления.

Победителей конкурса озвучили вечером в 17:30. Первое место заняли создатели скульптуры «Юбаба» – персонажа из мультфильма «Унесённые призраками».

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Юбаба Юбаба Юбаба Юбаба

Второе место «Композиция миньонов».

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Миньоны Миньоны Миньоны Миньоны Миньоны

Третье место «Белка из Ледникового периода».

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Фото: Артем Виноградов