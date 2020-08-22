Пациенты-пауки и домашнее лечение водкой: с чем приходится сталкиваться одесским ветеринарам?

В августе мы отметили Всемирный день кошек, Международный день бездомных животных и День ветеринара Украины. «Одесская жизнь» поговорила со специалистами Французской ветеринарной клиники о том, какие трудности есть в профессии ветеринара, кто лечит экзотических животных и что в первую очередь нужно учесть тем, кто хочет завести животное. На наши вопросы ответила врач клиники Екатерина Рыкова.

Как врач-ветеринар ставит диагноз и находит подход к проблемным животным?

— В основном, чтобы поставить диагноз, ветврач осматривает животное и беседует с владельцем. При необходимости назначает диагностические процедуры — анализы, рентген, УЗИ. Если животное беспокойное или агрессивное, а такое бывает, если оно испытывает, к примеру, боль, ветеринар старается найти с ним общий язык, уговаривает, успокаивает. Ведь любой ветврач хорошо разбирается в психологии животных.

Обращаются ли за помощью в лечении экзотических животных?

— Одесситы держат дома самых разных представителей животного мира, и к ветеринару обращаются с самыми необычными животными, включая змей, ящериц, черепах и лягушек. Кстати, у рептилий и амфибий есть свой врач — герпетолог. Причем лечит он даже пауков.

Лечат ли животным зубы?

— Конечно. Чаще всего проблемы с зубами возникают у мелких пород собак без должного ухода, у котов чуть реже. К доктору обычно обращаются, когда уже запах из пасти невыносим либо животное начинает терять зубы, не ест. Зубы питомцам нужно чистить минимум раз в два дня ветеринарной зубной пастой.

Есть ли у ветврачей своя специализация?

— Да, есть. Многие ветврачи более глубоко начинают изучать какую-либо область ветеринарной медицины, принимают участие в конференциях или обмениваются опытом с другими врачами подобного профиля. Как пример можно привести ветеринаров, которые лечат птиц или пресмыкающихся. Этим видам животных нужно особое лечение.

Как часто нужно обращаться к ветеринару?

— Если животное здорово и хозяин не видит ничего необычного в его поведении, посещать ветеринара нужно как минимум раз в год — чтобы сделать прививки, в частности, от бешенства. У нас ситуация по бешенству очень неблагоприятная, поэтому обязательно нужно вакцинировать животное, тем более такое, которое выходит на улицу.

Каким должен быть набор лекарств в домашней ветаптечке?

— Ватные тампоны, бинт, жгут, спирт, бетадин или йодированный спирт, перекись водорода, лосьоны для гигиены глаз и ушей, антибактериальная мазь для ран, термометр. Остальные препараты по рекомендации вашего доктора — кишечные сорбенты, препараты от аллергии, спазмолитики, противорвотные средства. Аптечку для каждого питомца нужно собирать индивидуально, с учетом его особенностей или заболеваний.

Какие есть мифы о болезнях животных?

— Многие владельцы пытаются лечить питомцев самостоятельно, причиняя им еще больший вред. Одни лечат чумку у собак водкой, в то время как животным категорически нельзя давать алкоголь. Другие, напротив, считают, что сухой и горячий нос у собаки — признак болезни, хотя это не всегда соответствует истине. То же касается стерилизации кошек, когда хозяева уверены, что животное после операции станет чувствовать себя неполноценным. Это не так, а стерилизация станет профилактикой возникновения некоторых заболеваний.

В интернете писали о том, что кошки и собаки могут быть переносчиками коронавируса?

— Есть данные, что кошки и собаки могут заражаться Соvid-19 от людей, но обратное заражение не происходит. Заразить человека коронавирусом кошки и собаки не могут. Насколько эти данные достоверны, сложно судить — пока все это на стадии исследования. К тому же у кошек и собак есть свой кишечный коронавирус, который не опасен для человека.

Что посоветуете тем, кто хочет завести животное?

— В первую очередь, нужно четко понимать, для чего вы его заводите. Если для ребенка, то нужно выбирать более выносливые породы. Например, йорки — очень нежные собаки, и ребенок, играя, может нанести животному травму. Поэтому к выбору питомца нужно подходить ответственно.