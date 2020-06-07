В Одессе появится новый промышленный город: кто «окучит» поля орошения?

На полях фильтрации в Одессе планируется создать зону приоритетного развития (ЗПР).
Ее концепцию уже утвердил горисполком. Теперь документ должны рассмотреть на сессии Одесского городского совета. Если проект удастся реализовать, город получит новые промышленные предприятия, тысячи рабочих мест и серьезные экономические бонусы.
Дверь закрыли, а мы в окно…
О том, что Одессе уже давно тесно в своих границах, — известно давно. Городские власти весьма рассчитывали на завершение админреформы и укрупнение городской громады за счет соседних ОТГ, чьи жители, в частности, и без того пользуются всей одесской инфраструктурой: транспортом, детскими садами и школами, поликлиниками. Да и работают они тоже в городе.
Но последнее решение Кабмина, согласно которому Одесса остается в прежних границах, разочаровало и побудило к действиям.
— Нас три месяца водили за нос, делали вид, что слушают. В итоге частные интересы возобладали над логикой, и все, кто вокруг Одессы, объединились друг с другом, оставив город запертым в своих границах. Нам некуда развиваться, только внутрь, и поля фильтрации остаются тем местом, где Одесса может сделать серьезные шаги вперед, — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Ведь еще в 2011 году организация USAID провела исследование потенциала развития города совместно с портом. Специалисты пришли к выводу, что единственная потенциальная территория экономического роста, которая может быть полезна и для Одессы, и для порта, — поля фильтрации. Там уже работают пять предприятий. На них создано около тысячи рабочих мест, поступления в городской бюджет составляют порядка 25 млн. гривен ежегодно.
Зона приоритетного развития
Поэтому была разработана концепция создания и функционирования зоны приоритетного развития на полях фильтрации. В рамках проекта должны запуститься около сотни современных предприятий, ориентированных на экспорт. Они дадут 5 тысяч рабочих мест.
Место расположения будущей ЗПР — поля фильтрации (всего около 800-1000 гектаров). На первоначальном этапе (2020-2025 годы) планируется задействовать 100-200 гектаров, создать всю необходимую инфраструктуру, в частности, дороги.
На втором этапе (до 2030 года) предполагается более детальная проработка проекта. Для создания управляющей компании предлагается зарегистрировать коммунальное предприятие либо частную компанию. С этой структурой и будут вести переговоры инвесторы.
На запуск проекта необходимо около миллиарда гривен. Это могут быть средства городского бюджета, инвесторов, банковские кредиты и займы международных финансовых организаций. Расчетная окупаемость проекта — 9 лет.
В мэрии сообщили, что город уже ведет переговоры с рядом потенциальных инвесторов о сотрудничестве — это одесские, украинские и зарубежные компании (китайские, корейские, американские).
Фото: УСИ