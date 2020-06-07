В Одессе появится новый промышленный город: кто «окучит» поля орошения?

Ее концепцию уже утвердил горисполком. Теперь документ должны рассмотреть на сессии Одесского городского совета. Если проект удастся реализовать, город получит новые промышленные предприятия, тысячи рабочих мест и серьезные экономические бонусы.

Дверь закрыли, а мы в окно…

О том, что Одессе уже давно тесно в своих границах, — известно давно. Городские власти весьма рассчитывали на завершение админреформы и укрупнение городской громады за счет соседних ОТГ, чьи жители, в частности, и без того пользуются всей одесской инфраструктурой: транспортом, детскими садами и школами, поликлиниками. Да и работают они тоже в городе.

Но последнее решение Кабмина, согласно которому Одесса остается в прежних границах, разочаровало и побудило к действиям.

— Нас три месяца водили за нос, делали вид, что слушают. В итоге частные интересы возобладали над логикой, и все, кто вокруг Одессы, объединились друг с другом, оставив город запертым в своих границах. Нам некуда развиваться, только внутрь, и поля фильтрации остаются тем местом, где Одесса может сделать серьезные шаги вперед, — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Ведь еще в 2011 году организация USAID провела исследование потенциала развития города совместно с портом. Специалисты пришли к выводу, что единственная потенциальная территория экономического роста, которая может быть полезна и для Одессы, и для порта, — поля фильтрации. Там уже работают пять предприятий. На них создано около тысячи рабочих мест, поступления в городской бюджет составляют порядка 25 млн. гривен ежегодно.

Зона приоритетного развития

Поэтому была разработана концепция создания и функционирования зоны приоритетного развития на полях фильтрации. В рамках проекта должны запуститься около сотни современных предприятий, ориентированных на экспорт. Они дадут 5 тысяч рабочих мест.

Место расположения будущей ЗПР — поля фильтрации (всего около 800-1000 гектаров). На первоначальном этапе (2020-2025 годы) планируется задействовать 100-200 гектаров, создать всю необходимую инфраструктуру, в частности, дороги.

На втором этапе (до 2030 года) предполагается более детальная проработка проекта. Для создания управляющей компании предлагается зарегистрировать коммунальное предприятие либо частную компанию. С этой структурой и будут вести переговоры инвесторы.

На запуск проекта необходимо около миллиарда гривен. Это могут быть средства городского бюджета, инвесторов, банковские кредиты и займы международных финансовых организаций. Расчетная окупаемость проекта — 9 лет.

В мэрии сообщили, что город уже ведет переговоры с рядом потенциальных инвесторов о сотрудничестве — это одесские, украинские и зарубежные компании (китайские, корейские, американские).

Фото: УСИ

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