В Уряді прийняли перспективний план формування ОТГ для Одеської області: який розподіл?

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував прийняття перспективних планів формування територій громад трьох останніх областей – Запорізької, Львівської та Одеської, повідомляє Урядовий портал.

Відкриваючи засідання Уряду, Прем’єр-міністр, зокрема, зазначив, що затвердження перспективних планів для трьох останніх областей стане важливим етапом реформи децентралізації.

– Затверджені три останні перспективні плани областей, за виключенням окупованих територій. Мається на увазі АР Крим. Тимчасово окуповані території Донбасу потрапляють у план, – заявив Прем’єр-міністр.

За його словами, затвердження по всій території країни перспективних планів – це «двигун» змін для окремих громад та країни в цілому. «Перспективні плани – це основа майбутніх територіальних громад, і вони відтепер будуть охоплювати 100% території. Ми втілюємо у життя принцип «сильна громада – успішна країна».

У свою чергу, для громад, як наголосив Денис Шмигаль, – це стане не тільки новим рівнем відповідальності, а й одночасно – новим рівнем можливостей, «коли люди обирають як їм зручніше жити, де будувати школу, де відкривати дитсадок. Модератор життя на місцевому рівні – відтепер місцеві мешканці, а не чиновник, який може бути не так зацікавлений в облаштуванні комфортного життя громади».

– Звичайно, що це лише одна з частин реформи децентралізації, яка буде надалі впроваджуватися і, я переконаний, буде завершена успішно, бо цього вимагає суспільство, – заявив Денис Шмигаль, додавши, що попереду країну чекають не менш важливі рішення у цьому напрямку.

Згідно розпорядження про затвердження перспективного плану формування територій громад Одеської області, усього буде створено 90 общин. Детальний розподіл – тут.

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