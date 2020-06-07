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Зникли під час купання: на Одещині за вихідні сталися два нещасні випадки на воді

Зникли під час купання: на Одещині за вихідні сталися два нещасні випадки на воді

З початку вихідних зафіксовано два випадки загибелі людей на воді.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

В Кілійському районі 7 червня під час проведення пошукових робіт в акваторії каналу “Дунай-Сасик”, що за межами с. Ліски, водолазами ДСНС знайдено і вилучено з води загиблого 26-річного чоловіка, яких зник під час купання.

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Раніше, 6 червня в м. Одеса водолази ДСНС також вилучили з води потопельника. Чоловік, під час шторму, купався на відстані біля 20м від берегу та потонув біля пляжу “Ланжерон”.

Рятувальники закликають громадян усвідомити небезпеку легковажного ставлення до поведінки на водних об’єктах, будьте відповідальними та розсудливими під час відпочинку!

 

Фото: ДСНС

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