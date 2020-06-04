Зона розвитку на полях фільтрації в Одесі: що пропонують інвестори?

Вчора, 3 червня, у міськраді відбулося розширене засідання Інвестиційної ради, у якому взяли участь представники великих компаній, які ведуть свою господарську діяльність в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

В ході засідання обговорили Концепцію створення і функціонування зони пріоритетного розвитку на полях фільтрації в місті Одесі. Відповідний проект рішення буде винесено на сесію Одеської міської ради, яка відбудеться 10 червня.

Глава Інвестиційної ради Валерій Локайчук зазначив, що під час переговорів з потенційними іноземними інвесторами з їх боку регулярно звучить зацікавленість у відкритті бізнесу в Україні, але за умови надання певних преференцій. Тому необхідно на додаток до Концепції розробити процедуру участі іноземних інвесторів в даному проекті.

Академік АЕН України, професор Олександр Кравець зазначив, що сьогодні в Україні подібних проектів не існує, і розповів про аналогічний досвід Південної Кореї, Абу-Дабі і Шарм-ель-Шейха. В цих країнах інвестори об’єдналися і організували інвестиційний пул, який профінансував рішення концептуальних і стратегічних питань розвитку інфраструктури.

– Концепція – це прекрасний початок для того, щоб позначити проект. Насправді інвестору потрібно усвідомлення того, що крім політичної волі, яка явно присутній в Одесі, є реальний запит і можливості для вирішення всіх моментів. В Одесі є все для початку реалізації такого проекту, – підкреслив Олександр Кравець.

Також під час зустрічі було відзначено, що через поля фільтрації проходить магістральний газопровід, є підведення води і каналізації, а в с. Усатово знаходиться підстанція на 110 тис. К/Вт. Крім того, багато підприємств, що знаходяться в районі Пересипу, мають підводи більше тих потужностей, які вони сьогодні використовують, що дає можливість розподілу енергоресурсів.

Керівник Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України» Руслан Сахаутдінов заявив про повну підтримку проекту з боку порту, зазначивши перспективність розвитку залізничного сполучення полів фільтрації з портом:

– У безпосередній близькості до полів фільтрації знаходиться станція« Одеса-Пересип ». На жаль, для нас, портовиків, вона сьогодні порожня і потребує завантаженні .

На зустрічі був присутній Олександр Ейсмонт – керівник компанії «Євротермінал», яка почала освоєння частини полів фільтрації ще в 2005 році, а сьогодні надає одеситам понад тисячу робочих місць. Олександр Ейсмонт поділився досвідом створення компанії і планами її розвитку, заявивши про готовність і надалі інвестувати в освоєння полів фільтрації. При цьому керівник «Євротермінал» зазначив, що освоєння одного гектара території полів фільтрації в середньому обходиться в 250 тисяч євро.

– Ми закінчуємо будувати одну з гілок до станції« Одеса-Пересип ». У планах – побудувати другу гілку і закільцювати полотно навколо станції, що в свою чергу дозволить освоювати всю територію полів фільтрації по залізниці. Якщо з’являться співінвестори, ми будемо тільки раді, – зазначив Олександр Ейсмонт.

Також в планах компанії – почати в цьому році будівництво автодороги Хаджибей-2, щоб до кінця наступного року вивести весь комерційний транспорт, що йде в порт, з вулиць міста.

За результатами засідання Інвестиційна рада прийшла до висновку, що розроблена Концепція створення та функціонування зони пріоритетного розвитку на полях фільтрації в м.Одесі – робоча, а наявні умови на полях фільтрації придатні для створення зони пріоритетного розвитку.

Фото: УСІ

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