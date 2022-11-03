В Одессе возводят Мемориал погибшим защитникам Украины (фото, видео)

В Одессе идет создание Мемориала погибшим защитникам Украины в сквере Героев Небесной Сотни. Это возле здания Одесской облгосадминистрации.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

По информации муниципальных властей, на сегодняшний день выполнено около 75% всех запланированных работ.

Уже проведен демонтаж старого покрытия, устроены основы клумб и Мемориала воинам Одессы и области, погибшим за независимость и целостность Украины (в виде гранитного стилобата с высаженными в нем деревьями).

Проложены необходимые инженерные коммуникации, установлены опоры освещения с фонарями и WiFi.

Идет облицовка гранитом Мемориала воинам Одессы и области. На территории сквера устроено 15 клумб, заполненных черноземом, еще 5 клумб – на стадии исполнения. Продолжается благоустройство территории гранитной плиткой.

Работы в полном объеме планируется завершить в 2023 году.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, каким быть одесскому Мемориалу в честь погибших защитников Украины.

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