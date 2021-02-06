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Каким быть одесскому Мемориалу в честь погибших воинов АТО? (фото)

Каким быть одесскому Мемориалу в честь погибших воинов АТО? (фото)

В Одессе презентовали концепцию будущего Мемориала, посвященного памяти павших воинов АТО. Его авторы — одесский скульптор Михаил Рева и архитектор Ната Головченко.

«Сегодня презентовал концепцию благоустройства и создания двух мемориальных зон в сквере возле Одесской обладминистрации. Спасибо архитектурному бюро Наты Головченко за совместную работу по созданию проекта. Низкий поклон матерям погибших защитников Украины и ветеранам АТО за понимание и поддержку», — сообщает по этому поводу Михаил Рева на своей странице в Facebook.

Мемориал должен заменить памятный знак в виде камня с простенькой табличкой, который стоит в сквере у ОГА сейчас.

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Как сообщала «Одесская жизнь», ранее в одесском соборе Рождества Христова открыли стену памяти павших на Донбассе воинах Одесчины.

Также читайте: Мемориал на Люстдорфской дороге в Одессе: реальна ли эта затея?

Фото: Facebook Михаила Ревы

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