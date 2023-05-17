В Одессе для погибших военных создадут кладбище с одинаковыми надгробиями

В Одессе выделят отдельный сектор на кладбище для погибших военных, защищавших независимость Украины.

На брифинге в Ukraine Media Center Odesa представиельница Одесского горсовета Елена Китайская рассказала, что на Западном кладбище уже выделен отдельный участок территории. На нем будет создано мемориальное кладбище, где будут хоронить погибших героев Украины.

Городские власти предлагают сделать одинаковые гранитные надгробия на всех могилах кладбища. В настоящее время этот вопрос обсуждается с ветеранскими организациями и родственниками погибших.

Елена Китайская добавила, что это делается для того, чтобы каждый помнил, какой ценой далась эта победа, которую мы обязательно одержим.

Все затраты по погребению военных берет на себя городской совет. Так что родственники могут обратиться в Департамент труда и социальной политики за компенсацией.

Раннее «Одесская жизнь» сообщала, что на Аллее Героев Западного кладбища открыли Казацкий Крест — символ казачества, запорожцев, украинского рыцарства и войска.

Также мы рассказывали, что в Одессе открылась «Стена Героев». На монументе высечены имена 68 военнослужащих Государственной пограничной службы, погибших за свободу и независимость нашего государства.