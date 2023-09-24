В Одесі може з’явитися «Парк Слави та Волі» – як він виглядатиме (фото)

Члени історико-топонімічної комісії визначилися із назвою зеленої зони, що оточує будівлю Одеської облдержадміністрації (ОДА), де планується звести Меморіал воїнам, які загинули за незалежність України. Вона може отримати назву «Парк Слави та Волі».

Про це стало відомо в ході засідання історико-топонімічної комісії при Одеській міській раді, яке вiдбулося днями.

«Парк Слави та Волі» чи «Сквер Слави та Олі»?

Автори проекту запропонували об’єднати дві частини зеленої зони, що оточує ОДА – сквер Небесної сотні та сквер загиблих воїнів АТО – в єдиний парк.

Раніше цей сквер був названий в честь загиблих воїнів АТО Але після повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році ця назва стала некоректною. І тому потрібно було підібрати нову назву.

Ось як описує у себе у «Фейсбуці» процес прийняття рішення один із членів історико-топонімічної комісії, депутат міськради Петро Обухов (до речі, єдиний хто проголосував проти):

«Один із членів комісії – віце-мер Олег Бриндак сказав, що дуже потрібно прямо зараз знайти нову назву. Тому що 27 вересня буде сесія міськради і якщо не назвати цей сквер, то депутати не дадуть грошей на його будівництво. Там пропонується встановити скляні меморіальні конструкції за 20 млн грн.

Маленький спойлер – навіть якщо цей сквер перейменувати, ми все одно не проголосуємо зараз за ці 20 млн.

На порядку денному пропонувалося назвати цей сквер на честь Захисників України. Але під час тривалої дискусії вирішили назвати його парком Слави та Волі.

Люди, які були присутні на цій комісії, без права голосу відразу сказали, що це схоже на «парк Слави та Олі» або «парк слабкої волі».

Проте рішення було ухвалено.

До речі, багато коментаторів під постом Петра Обухова зазначили, що назва «Сквер Захисників України» звучала б набагато звучніше. Дехто навіть запропонував влаштувати голосування, щоб дізнатися про думку одеситів з цього приводу.

При цьому варто нагадати, що остаточне рішення про перейменування скверу та виділення на нього коштів ще належить ухвалити на черговій сесії депутатам міськради.

Вуличні екрани та «Водоспад сліз»

Спочатку, згідно з проектом, імена героїв, які віддали свої життя за незалежність України, мали розмістити на скошеному гранітному стилобаті, що оздоблює піднесені клумби. Але його створювали набагато раніше початку повномасштабного вторгнення. І тому автори проекту запропонували розмістити вздовж алеї спеціальні стенди із загартованого скла, на яких будуть нанесені імена всіх героїв, у тому числі загиблих вже після 24 лютого 2022 року. Крім того, тут передбачається розмістити вуличні екрани, на яких можна буде транслювати тематичний контент.

Оновлена концепція також передбачає створення з обох боків алеї двох гранітних арок. В одній розмістять дзвін пам’яті, який звучатиме під час жалобних заходів, а в другій – фонтан «Водоспад сліз».

Як уже було зазначено вище, за даними Петра Обухова, всі нововведення у меморіалі коштуватимуть міському бюджету 20 млн грн, проте така сума навряд чи «пройде сесію».

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