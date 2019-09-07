Этот день в истории Одессы: парк, который открыл император

7 сентября 1875 года в Одессе был открыт Александровский парк, который с 1933 года носит имя Тараса Шевченко.

После покорения Хаджибея на месте будущего парка была построена новая крепость, которая входила в систему пограничных фортификационных сооружений. Через два десятка лет граница русско-турецкой войны отодвинулась на юго-восток, и нужда в подобной крепости отпала. В 1811 году часть крепостной территории использовали под карантинный двор, часть — под чумное и карантинное кладбище, а казармы превратили в тюрьму.

В 1840 году архитектор Франц Боффо представил архитектурный план, согласно которому рядом с бывшей крепостью должен был быть разбит парк. Здесь высадили деревья, а само место стали называть Крепостным садом. Популярностью сад не пользовался: вид у него был неухоженный и дикий, а само место пользовалось криминальной славой. Через 35 лет городская дума наконец-то обратила внимание на Крепостной сад, и было решено облагородить его, превратив в парк, где могли бы гулять одесситы.

В начале сентября 1875 года с визитом в Одессу приехал император Александр II, который особенно любил наш город. На протяжении одесской истории он побывал здесь 17 раз. К его приезду соорудили специальный павильон, где городские власти принимали высокого гостя. После завтрака состоялся молебен в Свято-преображенском соборе, а затем Александр отправился к месту открытия парка. На том месте, где впоследствии была установлена Александровская колонна, Маразли показал императору план парка, который устроили в английском стиле.

Александр утвердил план и в честь открытия парка собственноручно высадил дуб. Сейчас этого дерева уже нет, а на его месте в советское время росла ель.

В Александровском парке бывали Пушкин, Жуковский, Гоголь, Островский, Достоевский, Чехов, Ахматова. С территории парка в начале прошлого века были запущены одни из первых в Российской империи аэростаты и самолеты, а также совершил несколько полетов знаменитый одессит Сергей Уточкин.

Фото: depo.ua