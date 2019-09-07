К 2025 году на земной орбите выстроят космическую гостиницу

Апартаменты – первые в истории человечества. Они будут рассчитаны на 400 мест и стоить недешево. Впрочем, точную их цену пока не обнародовали.

Об этом сообщили на официальном сайте американской компании The Gateway Foundation, которая и занимается разработками.

Гостиницей это, еще не построенное сооружение в космосе прозвали отечественные СМИ. Компания The Gateway Foundation называет эту конструкцию космической станцией, полное название которой «The Von Braun Space Station».

– Станция «Von Braun» будет вращающейся космической станцией, предназначенной для создания различных уровней искусственной гравитации путем увеличения или уменьшения скорости вращения. Станция будет спроектирована для размещения как национальных космических агентств, проводящих исследования с низкой гравитацией, так и космических туристов, которые хотят попробовать пожить на большой космической станции с комфортом, низкой гравитацей и ощущением, будто сейчас находятся в хорошем отеле, – указано в сообщении на сайте компании.

Состоять она будет из трех колец. Первое кольцо – стыковочный узел. Он предназначен для захвата и фиксации на месте космического корабля во время разгрузки пассажиров и их вещей.

Второе кольцо – внешняя кольцевая связка. Внутри этого кольца будет находиться труба доступа, которая позволит людям свободно передвигаться по станции. Это будет основой станции, а также обеспечит монтаж жилых модулей, солнечных батарей, радиаторов и железнодорожной транспортной системы.

Третье кольцо – кольцо проживания. В нем будет все то, что есть в привычных апартаментах. Впрочем, ко всему этому добавляется понятие «модуль»: модуль кухни, бара, ресторана, частные модули (номера в космической гостинице). Из необычного – модули кают членов экипажа, которые будут настраиваться для обитания в условиях гравитации и микрогравитации. Будут и отдельные модули исключительно для исследований ученых.

Строительство конструкции планируют завершить к 2025 году.

Фото: gatewayspaceport.com