2 июня
Начало лета в Греческом парке:
3 июня
Под Потемкинской лестницей звучит музыка:
4 июня
Улица Софиевская: еще одна историческая дверь получила новую жизнь благодаря реставраторам проекта «1000 дверей Одессы»:
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5 июня
Привоз: новые рекламные чудеса – перед вами:
6 июня
В Одессе началась работа ХХV Всеукраинская выставка-форум «Украинская книга на Одесщине»:
7 июня
Июнь в Оттоновском переулке (бывший Некрасова):
8 июня
Кошка Софа на Европейской площади спряталась в тень – жара…
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