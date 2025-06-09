Фото дня в Одессе: Софа в тени

2 июня

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Начало лета в Греческом парке:

Фото дня в Одессе: в Греческом парке

3 июня

Под Потемкинской лестницей звучит музыка:

Фото дня в Одессе: под Потемкинской лестницей

4 июня

Улица Софиевская: еще одна историческая дверь получила новую жизнь благодаря реставраторам проекта «1000 дверей Одессы»:

Фото дня в Одессе: историческая дверь на Софиевской

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

5 июня

Привоз: новые рекламные чудеса – перед вами:

На одесском Привозе

6 июня

В Одессе началась работа ХХV Всеукраинская выставка-форум «Украинская книга на Одесщине»:

Фото дня в Одессе: выставка-форум

7 июня

Июнь в Оттоновском переулке (бывший Некрасова):

Фото дня в Одессе: в Оттоновском переулке

8 июня

Кошка Софа на Европейской площади спряталась в тень – жара…

Фото дня в Одессе: Софа в тени

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