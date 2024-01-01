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Одесский Приморский бульвар в первый день 2024 года: без новогодних «признаков» и с особым привкусом (фоторепортаж)

Одесский Приморский бульвар в первый день 2024 года: без новогодних «признаков» и с особым привкусом (фоторепортаж)

Бурная шахедная новогодняя ночь — «очередной» подарок «братьев»-рашистов — позади. Что на улицах города после этого всего? Вот, к примеру, что происходит в сердце города — на нашем Приморском бульваре?

Приморский бульвар: без новогодних «признаков»

Если о природе, то, кажется, что на улице поздняя осень: мокрая, с опавшей листвой. Но о погоде никто даже не упоминает, не жалуется. Теперь есть нечто большее, что обсуждают люди.

Приморский. Котова

Три пожилых женщины здороваются, сразу переходят на тему минувшей ночи. Вспоминают о некой Елене, которая «почти всю ночь просидела в убежище, а потом у нее была истерика». Оказалось, что пока женщина сидела в том в убежище во время новогодней воздушной тревоги, то ей казалось, будто в ее дом попали…

Приморский. Котова

А что же сам Приморский, который нам в прошлом году открыли для прогулок?

По-прежнему попасть на Приморский через Тещин мост вы не сможете: он перекрыт, как и Стамбульский и Греческий парки… Так что тропы к бульвару те же: Екатерининская и Думская площади, Воронцовский переулок…

Приморский. Котова
Приморский. Котова

Кажется, в центре города лишь Приморский бульвар как-то не обратил внимания на приближающийся Новый год: никаких украшений, елок, декора и всего того, чем он славился обычно в канун новогодних праздников.

Ну, разве что Музей восковых фигур украсил свое рекламное чудовище «под Санту». Из развлечений еще приглашают полюбоваться живыми змеями.

Приморский. Котова
Приморский. Котова

На Приморском бульваре все по-другому

Все по-другому… Какая жизнь, такой и Новый год: на вас смотрят окна исторических домов с фанерой вместо стекла…

Приморский. Котова

Людей много, надо же где-то дышать воздухом вместе с детьми, но снова раздается воздушная тревога. Она здесь «серьезная»: сигнал длится долго, людей предупреждают по несколько раз не пренебрегать услышанным…

Приморский. Котова
Приморский. Котова

Смотрю на непривычного закрытого Дюка, вспоминаю, как во время ковидного карантина впервые в жизни увидела бульвар совсем безлюдным… И как пугала та необычная тишина… А страшное еще было впереди!

Приморский. Котова

Первый день Нового 2024 года на Приморском бульваре… Ни ярмарки, ни карусели, ни елки, ни новогоднего декора. И какой-то особый «привкус»…

Перекрытая историческая лестница… Противотанковые ежи… Несчастная изуродованная гостиница «Одесса»… Предупреждение об «очередной» воздушной тревоге…

Приморский. Котова
Приморский. Котова

А люди идут и идут на свой родной бульвар, пытаются улыбаться и поздравляют друг друга с Новым годом — с одним-единственным пожеланием…

Приморский. Котова
Приморский. Котова
Приморский. Котова

Фото: Мария Котова

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