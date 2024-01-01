Одесский Приморский бульвар в первый день 2024 года: без новогодних «признаков» и с особым привкусом (фоторепортаж)

Приморский бульвар: без новогодних «признаков»

Если о природе, то, кажется, что на улице поздняя осень: мокрая, с опавшей листвой. Но о погоде никто даже не упоминает, не жалуется. Теперь есть нечто большее, что обсуждают люди.

Три пожилых женщины здороваются, сразу переходят на тему минувшей ночи. Вспоминают о некой Елене, которая «почти всю ночь просидела в убежище, а потом у нее была истерика». Оказалось, что пока женщина сидела в том в убежище во время новогодней воздушной тревоги, то ей казалось, будто в ее дом попали…

А что же сам Приморский, который нам в прошлом году открыли для прогулок?

По-прежнему попасть на Приморский через Тещин мост вы не сможете: он перекрыт, как и Стамбульский и Греческий парки… Так что тропы к бульвару те же: Екатерининская и Думская площади, Воронцовский переулок…

Кажется, в центре города лишь Приморский бульвар как-то не обратил внимания на приближающийся Новый год: никаких украшений, елок, декора и всего того, чем он славился обычно в канун новогодних праздников.

Ну, разве что Музей восковых фигур украсил свое рекламное чудовище «под Санту». Из развлечений еще приглашают полюбоваться живыми змеями.

На Приморском бульваре все по-другому

Все по-другому… Какая жизнь, такой и Новый год: на вас смотрят окна исторических домов с фанерой вместо стекла…

Людей много, надо же где-то дышать воздухом вместе с детьми, но снова раздается воздушная тревога. Она здесь «серьезная»: сигнал длится долго, людей предупреждают по несколько раз не пренебрегать услышанным…

Смотрю на непривычного закрытого Дюка, вспоминаю, как во время ковидного карантина впервые в жизни увидела бульвар совсем безлюдным… И как пугала та необычная тишина… А страшное еще было впереди!

Первый день Нового 2024 года на Приморском бульваре… Ни ярмарки, ни карусели, ни елки, ни новогоднего декора. И какой-то особый «привкус»…

Перекрытая историческая лестница… Противотанковые ежи… Несчастная изуродованная гостиница «Одесса»… Предупреждение об «очередной» воздушной тревоге…

А люди идут и идут на свой родной бульвар, пытаются улыбаться и поздравляют друг друга с Новым годом — с одним-единственным пожеланием…

Фото: Мария Котова