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Семен Яхненко: в честь кого названа эта улица в Одессе

Семен Яхненко: в честь кого названа эта улица в Одессе

Улица Семена Яхненко находится в Киевском районе и тянется от Люстдорфской дороги до пересечения Фонтанской дороги и улицы Золотой Берег. Раньше она носила название Сиротская, а в советское время — улица Бабушкина. Свое название улица получила в честь купца и городского головы Одессы Семена Яхненко.

Ввел в Одессе систему городского самоуправления

Семен Яхненко был выходцем из семьи крепостных крестьян, которые сумели купить себе свободу. Он родился в городе Смела Киевской губернии, но дата его рождения неизвестна. Яхненко окончил московский коммерческий институт и стал руководителем сахарного завода в Киевской губернии, организовав при нем больницу и школу. С Симиренко, будущим предпринимателем и меценатом, его связывали родственные отношения. Вместе они основали фирму «Братья Яхненко и Симиренко», которая вела оптовую торговлю скотом и хлебом.

В начале 1850-х годов Яхненко переехал в Одессу. Здесь он жил на улице Мечникова, а на улице Херсонсокой построил первую механическую мельницу. Вскоре Яхненко стал купцом первой гильдии был удостоен звания почетного гражданина «по капиталу». 

В 1860 году Семен Яхненко был избран городским головой Одессы. При нем город начал стремительно перестраиваться, и провинциальная Одесса превратилась в «южную столицу» империи. Но самое главное, была  введена система местного самоуправления. Согласно новому городскому Положению, избирательным правом теперь могли пользоваться все налогоплательщики, достигшие 25 лет, а исполнять постановления думы должна была городская управа. Заседания думы назначались по решению городского головы или по инициативе гласных, при этом городское общественное управление могло действовать самостоятельно. С 1870 года Положения, подобные одесскому, стали обязательными для всех городов империи. 

Выступал за поддержку отечественного бизнеса

За то время, что Яхненко руководил Одессой, в городе появились мостовые, дренажные водостоки, газовое освещение, а жители были обеспечены чистой питьевой водой из Днестра.

Кроме того, Семен Яхненко уделял большое внимание образованию одесситов. Он лично обходил всех купцов, предпринимателей и домовладельцев, убеждая их делать взносы в фонд народного образования. При содействии Яхненко было собрано около 150 тысяч рублей. Также по инициативе городского головы при управе появился журнал «Записки одесского городского общественного управления», где печаталась информация, которая могла заинтересовать одесских купцов и предпринимателей.

Семен Яхненко очень не любил иностранных бизнесменов, считая, что нужно воспитывать отечественные кадры, и сам подавал в этом пример. Он забетонировал и обустроил ливневыми стоками площадь перед думой на свои личные средства, наглядно доказав, что одесситы прекрасно могут обойтись и своими силами. Это стоило городу на треть дешевле, чем пришлось бы заплатить иностранцам.

В 1872 году дочь Яхненко Ольга вышла замуж за революционера Андрея Желябова. Когда Яхненко узнал, кем оказался его зять, с ним случился удар. Умер предприниматель в 1888 году.

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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