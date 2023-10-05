В честь кого собираются назвать улицу Давида Бурлюка?

Улицу Давида Бурлюка в Одессе после обсуждения планируют переименовать вместо действующей улицы Гаршина. Бурлюк был художником-футуристом, поэтом и теоретиком искусства Она расположена в Киевском районе города и тянется от улицы Дачной до Фонтанской дороги.

Муниципальная историко-топонимическая комиссия в рамках изменения названий, связанных с советским прошлым, приняла решение переименовать одесские улицы и скверы. Сейчас проходит электронное обсуждение по переименованию топонимических объектов города, для которых предложены новые названия.

Футурист казацкого происхождения

Давид Бурлюк, потомок украинских казаков, родился в Харьковской губернии 21 июля 1882 года. Его отец был агрономом и управляющим Чернодолинским заповедным имением графа Мордвинова. В детстве родной брат Давида во время забав с игрушечной пушкой случайно выбил ему глаз. Всю последующую жизнь Бурлюк ходил со стеклянным глазом, и это даже стало частью его стиля.

Давид с детства увлекался рисованием. Он учился в Казанской художественной школе и Одесском художественном училище, и получил среди друзей прозвище «художник». Еще во время учебы один из этюдов Давида «Мельницы над Днепром» принял участие в выставке и автор получил за него премию 25 рублей.

Позже Бурлюк изучал живопись в Мюнхене и Париже. Вернувшись на родину, он участвовал в художественных выставках, а также учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Также Бурлюк принимал участие в выставках «Салоны» Издебского, которые проходили в Одессе, Киеве, Николаеве и Херсоне.

В 1912 году подписал вместе с Маяковским и Хлебниковым знаменитый манифест «Пощечина общественному вкусу», который призывал «сбросить Пушкина, Достоевского и Толстого с парохода современности». Сам о себе Бурлюк говорил как о «татарско-запорожском футуристе».

Бурлюка сравнивали с Пикассо

В 1920 году Давид Бурлюк эмигрировал в Японию, где прожил два года. Здесь он изучал японское искусство и написал около 300 картин на японские мотивы. Денег от продажи этих картин хватило на переезд в Америку, и с 1922 года Бурлюк поселился в США.

В течение десятилетия Бурлюк издавал собственный журнал «Цвет и рифма», в котором печатал стихи, рецензии, а также репродукции своих живописных полотен и картин футуристов.

В 1944 году Бурлюк создал монументальную работу «Дети Сталинграда», где запечатлел трагическую судьбу детей-сирот. Эту картину критики часто сравнивали с полотном Пикассо и называли бурлюковской «Герникой».

Умер Давид Бурлюк в Америке 15 января 1967 года. Согласно завещанию, его тело кремировали, а пепел развеяли над водами Атлантического океана. В том же году Бурлюку посмертно было присвоено звание члена Американской академии искусств и литературы.

По собственным подсчетам, Давид Бурлюк написал около 15 тысяч картин. Основная часть его произведений хранится в мемориальном музее художника в Нью-Йорке, а также в музеях Европы, Японии и Канады.

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