Новости Одессы и Одесской области

В честь кого собираются назвать улицу Давида Бурлюка?

В честь кого собираются назвать улицу Давида Бурлюка?

Улицу Давида Бурлюка в Одессе после обсуждения планируют переименовать вместо действующей улицы Гаршина. Бурлюк был художником-футуристом, поэтом и теоретиком искусства Она расположена в Киевском районе города и тянется от улицы Дачной до Фонтанской дороги.

Муниципальная историко-топонимическая комиссия в рамках изменения названий, связанных с советским прошлым, приняла решение переименовать одесские улицы и скверы. Сейчас проходит электронное обсуждение по переименованию топонимических объектов города, для которых предложены новые названия.

Футурист казацкого происхождения

Давид Бурлюк. Казак Мамай

Давид Бурлюк. Казак Мамай

Давид Бурлюк, потомок украинских казаков, родился в Харьковской губернии 21 июля 1882 года. Его отец был агрономом и управляющим Чернодолинским заповедным имением графа Мордвинова. В детстве родной брат Давида во время забав с игрушечной пушкой случайно выбил ему глаз. Всю последующую жизнь Бурлюк ходил со стеклянным глазом, и это даже стало частью его стиля.

Давид с детства увлекался рисованием. Он учился в Казанской художественной школе и Одесском художественном училище, и получил среди друзей прозвище «художник». Еще во время учебы один из этюдов Давида «Мельницы над Днепром» принял участие в выставке и автор получил за него премию 25 рублей.

Позже Бурлюк изучал живопись в Мюнхене и Париже. Вернувшись на родину, он участвовал в художественных выставках, а также учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Также Бурлюк принимал участие в выставках «Салоны» Издебского, которые проходили в Одессе, Киеве, Николаеве и Херсоне.

В 1912 году подписал вместе с Маяковским и Хлебниковым знаменитый манифест «Пощечина общественному вкусу», который призывал «сбросить Пушкина, Достоевского и Толстого с парохода современности». Сам о себе Бурлюк говорил как о «татарско-запорожском футуристе».

Бурлюка сравнивали с Пикассо

Давид Бурлюк. Явление весны

Давид Бурлюк. Явление весны

В 1920 году Давид Бурлюк эмигрировал в Японию, где прожил два года. Здесь он изучал японское искусство и написал около 300 картин на японские мотивы. Денег от продажи этих картин хватило на переезд в Америку, и с 1922 года Бурлюк поселился в США.

В течение десятилетия Бурлюк издавал собственный журнал «Цвет и рифма», в котором печатал стихи, рецензии, а также репродукции своих живописных полотен и картин футуристов.

В 1944 году Бурлюк создал монументальную работу «Дети Сталинграда», где запечатлел трагическую судьбу детей-сирот. Эту картину критики часто сравнивали с полотном Пикассо и называли бурлюковской «Герникой».

Умер Давид Бурлюк в Америке 15 января 1967 года. Согласно завещанию, его тело кремировали, а пепел развеяли над водами Атлантического океана. В том же году Бурлюку посмертно было присвоено звание члена Американской академии искусств и литературы. 

По собственным подсчетам, Давид Бурлюк написал около 15 тысяч картин. Основная часть его произведений хранится в мемориальном музее художника в Нью-Йорке, а также в музеях Европы, Японии и Канады. 

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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