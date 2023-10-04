В честь кого назвали улицу Академика Ясиновского?

Улица академика Ясиновского названа в честь известного врача и ученого, основоположника отечественной военно-морской терапии. Находится она в центральной части города и проходит от улицы Серова до улицы Старопортофранковской. В прежнее время она носила названия Ленинградская и Петропавловская.

Учился у Заболотного и Стражеско

Михаил Ясиновский родился 13 мая 1899 года в Одессе в семье врача и ученого Александра Ясиновского. В 1917 году он с золотой медалью окончил 3-ю одесскую гимназию и поступил на медицинский факультет Новороссийского университета, избрав профессию терапевта. В то время в одесском университете работали известные ученые, и преподавателями Ясиновского были, в частности, бактериолог Даниил Заболотный и терапевт Николай Стражеско.

Через несколько лет после окончания университета Ясиновский стал заведовать терапевтической и ревматологической клиникой института бальнеологии и физиотерапии. А в 1934 году коллеги рекомендовали ученого на должность заведующего кафедрой госпитальной терапии и на присвоение профессорского звания.

Во время Второй мировой войны Михаил Ясиновский работал в госпиталях и на Черноморском флоте, где занимал должность главного (флагманского) терапевта и считается одним из основоположников отечественной военно-морской терапии. За свою работу Ясиновский был удостоен орденов Боевого Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени и многих медалей.

Академик Ясиновский исследовал ревматизм

По окончании войны Ясиновский постоянно участвовал в международных терапевтических конгрессах, печатался в научных медицинских журналах, написал несколько десятков монографий, был автором методических разработок. Кроме того, он возглавлял кафедру факультетской терапии Одесского мединститута. В 1963 году Ясиновский был избран академиком Академии наук СССР.

Основная работа Михаила Ясиновского была посвящена изучению проблем ревматизма. Ученый также занимался исследованиями вирусного гепатита А, заболеваний кроветворных органов, а также болезней слизистых оболочек ротовой полости, желудка, кишечника и желчного пузыря. Ясиновский внес большой вклад в военно-полевую терапию. Клинике, которой руководил профессор, после смерти было присвоено его было присвоено его имя.

Умер Михаил Ясиновский в 1972 году. Он был похоронен в Одессе на Втором Христианском кладбище.

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