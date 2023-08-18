Сквер Эфрусси: за что династия одесских банкиров получит название в свою честь

Сквер Эфрусси расположен в Хаджибейском районе Одессы, на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Большой Арнаутской. Его переименуют вместо сквера Витте.

К такому решению пришла муниципальная историко-топонимическая комиссия в рамках изменения названий, связанных с советским прошлым. Вместе со сквером Витте будут переименованы и многие другие улицы и скверы в Одессе.

Родственники Ротшильдов и Хелены Бонэм-Картер

Эфрусси были одной из крупнейших династий владельцев банкирских и торговых домов в Европе. Основателем банкирского и торгового дома был житомирский мещанин Иоахим Эфрусси. Сначала он занимался торговлей зерном, и в 1829 году с ростом торгового оборота окончательно перевел свой торговый дом в Одессу. Когда Иоахим Эфрусси стал одесским купцом 1-й гильдии, он вместе с Рафаловичем основал банкирскую контору, которая размещалась на Приморском бульваре. Кроме того, Эфрусси являлись учредителями Товарищества береговладельцев лиманов и Куяльницко-Гаджибейского соляного промысла, а также соучредителями банка для внешней торговли.

Вскоре Иоахиму Эфрусси удалось открыть свои филиалы в Париже и Вене — благодаря тому, что женой одного из его сыновей была баронесса Ротшильд. Кстати, в родстве с Эфрусси находится и английская актриса Хелена Бонэм-Картер — она является его праправнучкой.

Последние годы основатель династии Эфрусси провел в Вене, где и умер. После его смерти семейный бизнес в Одессе перешел к его сыновьям. Они продолжили семейные традиции и были щедрыми благотворителями. Эфрусси пожертвовали 300 рублей для сиротского дома в Одессе, 5000 рублей на постройку памятника Воронцову, основали в Одессе училище на Старопортофранковской улице, пожертвовав на его нужды более 62 тысяч рублей, и это только небольшая часть их помощи городу.

Банкирскую династию уничтожили фашисты

Со временем сыновья Эфрусси постепенно переселились в Европу, где стали одними из крупнейших оптовых торговцев зерном. При этом они по-прежнему руководили одесским торговым домом Эфрусси. В 1882 году семейство Эфрусси решило завершить свою деятельность в Одессе и полностью перевести свою фирму в Вену. При этом они сохранили деловые и партнерские связи с нашим городом. При закрытии одесского отделения банкирского дома все его сотрудники получили щедрые пособия, а те, кто проработал 15-20 лет, — пожизненную пенсию в размере получаемого ими жалованья.

В Австрии о богатстве Эфрусси слагали легенды. Торговый и банкирский дом Эфрусси оставался крупнейшим участником зернового рынка вплоть до Второй мировой войны, а кроме того, имел огромное влияние на рынок ценных бумаг. Известен случай, когда в ответ на притеснения евреев в российской империи Эфрусси вместе с Ротшильдами за две недели снизили на Парижской бирже курс российских государственных облигаций на 25 пунктов.

В 1938 году с захватом Австрии немецкими фашистами начались массовые погромы евреев. Один из сыновей Иоахима Эфрусси и его внук были арестованы. Их выпустили на свободу только после того, как они подписали отказ от банка Эфрусси, недвижимости и других семейных активов. В августе 1938 года «Эфрусси и компания» была вычеркнута из реестра австрийских юридических лиц. В графе примечаний стояло единственное слово: «уничтожена».

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