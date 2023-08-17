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Родоканаки: один из богатейших купцов в истории Одессы получит улицу в свою честь

Родоканаки: один из богатейших купцов в истории Одессы получит улицу в свою честь

Улица имени Федора Родоканаки появится в Одессе вместо улицы Новикова. Она расположена в Хаджибейском районе, недалеко от 2-й Заставы. На планах Одессы до 1883 года улица носила название Новая, а позже ей было присвоено имя владельца канатного производства Новикова.

К такому решению пришла муниципальная историко-топонимическая комиссия в рамках изменения названий, связанных с советским прошлым. Вместе с улицей Новикова будут переименованы и многие другие улицы и скверы в Одессе.

Родоканаки: из пиратов в негоцианты

Настоящее имя знаменитого грека было Теодорос Родоканакис. Родился он на острове Хиос, в знатной, но бедной семье. Когда Феодору исполнилось 22 года, он переехал в Одессу и открыл здесь собственную контору. Вскоре он был зачислен в купцы 1-й гильдии, на что ему давал право капитал в пятьдесят тысяч рублей. С этой суммой Родоканаки приехал в Одессу, однако откуда у него, обедневшего греческого аристократа, такие деньги, он предпочитал не объяснять. По городу ходили слухи, что Родоканаки еще мальчишкой служил на флоте у знаменитого пирата Ламбро Каччиони. 

В Одессе Родоканаки поселился в здании на Приморском бульваре и открыл там же отделение банка. Чутье не подвело Феодора — он выбрал самое прибыльное дело, каким в то время была хлебная торговля. Сначала он просто ссужал купцов деньгами для аренды кораблей, но уже через несколько лет Родоканаки разбогател настолько, что смог взять под контроль все крупные зерновые сделки в одесском порту. Прошло еще немного времени, и Родоканаки стал одним из крупнейших предпринимателей Одессы. Вместо того чтобы вкладывать деньги в Черноморское акционерное общество пароходов, которое только начинало создаваться, Родоканаки купил собственный пароход «Михаил», который обслуживал перевозки его торгового дома. Через полвека у него был собственный флот, который насчитывал 49 кораблей. 

Империю Родоканаки разрушил сын

Благодаря усилиям Родоканаки, в Одессе появились крупнейшая в стране джутовая фабрика, предприятие по обработке и упаковке сельскохозяйственной продукции, а также вино-водочный  завод. По инициативе Родоканаки в Одессе было открыто греческое училище для девочек, построена типография и детский сад. 

Одесситы высоко ценили заслуги греческого негоцианта: он получил звание Почетного гражданина Одессы и чин коммерции советника. Кроме того, Родоканаки был депутатом городской думы, судьей одесского окружного суда и главой греческого благотворительного общества. 

Феодор Родоканаки умер в Одессе в 1882 году, в возрасте 83 лет. Из них более 60 лет он руководил семейным бизнесом. После себя он оставил целую империю, которую завещал своему 42-летнему сыну Периклу. На момент смерти состояние Родоканаки оценивалось в сумму более четырех миллионов рублей. 

Однако наследник оказался недостоин отца — к 1899 году Перикл сумел растранжирить половину полученного состояния. Осваивать тонкости бизнеса он не собирался, а все советы, которые ему давали знакомые купцы, Перикл из чистого упрямства игнорировал и поступал по-своему. В 1901 году от четырехмиллионного состояния практически ничего не осталось, и империя Родоканаки, которая выстояла во всех экономических бурях, прекратила свое существование.

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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