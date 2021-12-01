Утюг и скальпель: как реставрируют картины в Одесском художественном музее?

Скальпель, зубной зонд и утюг

В Одесском худмузее есть еще одно помещение для реставрации живописи. Здесь работает Екатерина Николаенко. Девушка пришла в музей после магистратуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств. В арсенале молодого специалиста, помимо традиционных кисточек и красок, скальпель, лезвия, стоматологические инструменты, утюги и многое другое.



— Мы чаще делаем покупки в аптеке и строительных магазинах, чем в художественных. Пользуемся хирургическими и стоматологическими инструментами. У меня есть даже кое-что из советского маникюрного набора и бычья желчь. Каждый реставратор выбирает инструмент под себя и в зависимости от задачи: уложить грунт, забить дырочку паклей или опилкам. Я предпочитаю, например, использовать только лезвие №15. А у других бывает полный набор. Часто приходится доставать, забивать гвозди, поэтому мы еще хорошо умеем работать молоточками. Настоящий реставратор должен быть многофункциональным, — считает Екатерина Николаенко.



Сейчас она восстанавливает портрет российской императрицы Елизаветы неизвестного автора. Над ним реставратор работает полтора года, но периодически переключается на другие полотна.

— У нас есть несколько работ по плану и параллельно бывают новые поступления, приносят произведения для подготовки к выставкам. Мы убираем какие-то царапины, мелкие повреждения. А иногда требуется растяжка, укрепление, выравнивание деформации. Процессов много, — говорит Екатерина.