Утюг и скальпель: как реставрируют картины в Одесском художественном музее?
Скальпель, шприц, стоматологический зонд, спирт… Нет, речь не о наборе медика, как можно было бы подумать. Все эти предметы и не только используют художники-реставраторы. «Одесская жизнь» побывала в мастерских Одесского художественного музея (ОХМ) и узнала, как здесь восстанавливают произведения искусства.
Очередь на реставрацию
Долгое время в худмузее не было постоянного реставратора. При этом в фондах хранится порядка тысячи произведений, которые нужно срочно спасать. И вот в 2019 году в административном корпусе оборудовали помещение для реставрации графических работ. Сюда закупили вытяжной шкаф, шкафы для хранения химикатов, ящик для гравюр, стол с подсветом, стоматологическую лампу и прочую технику. Деньги собирали на краудфандинговой платформе «Мой город» — 78 тысяч гривен. Еще 70 тысяч выделили из областного бюджета.
На работу пригласили ведущего художника-реставратора графики в стране Галину Ефимовну Шувалову.
Никакой самодеятельности
Долгое время в худмузее не было постоянного реставратора. При этом в фондах хранится порядка тысячи произведений, которые нужно срочно спасать. И вот в 2019 году в административном корпусе оборудовали помещение для реставрации графических работ. Сюда закупили вытяжной шкаф, шкафы для хранения химикатов, ящик для гравюр, стол с подсветом, стоматологическую лампу и прочую За время работы в мастерской она очистила от грязи и пыли множество произведений. Из-за сложной и кропотливой работы у Галины Ефимовны стало портиться зрение, потому реставратор готовит себе на замену двух учениц.
— Главное в работе реставратора — уметь увидеть произведение глазами его автора. В процессе не должно быть никаких дополнений, никакой самодеятельности. Когда мы работаем, то сживаемся с образом мысли того, кто это сотворил. И порой очень жалко расставаться с полотнами, ведь они становятся как дети, — признается Галина Ефимовна.
Скальпель, зубной зонд и утюг
В Одесском худмузее есть еще одно помещение для реставрации живописи. Здесь работает Екатерина Николаенко. Девушка пришла в музей после магистратуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств. В арсенале молодого специалиста, помимо традиционных кисточек и красок, скальпель, лезвия, стоматологические инструменты, утюги и многое другое.
— Мы чаще делаем покупки в аптеке и строительных магазинах, чем в художественных. Пользуемся хирургическими и стоматологическими инструментами. У меня есть даже кое-что из советского маникюрного набора и бычья желчь. Каждый реставратор выбирает инструмент под себя и в зависимости от задачи: уложить грунт, забить дырочку паклей или опилкам. Я предпочитаю, например, использовать только лезвие №15. А у других бывает полный набор. Часто приходится доставать, забивать гвозди, поэтому мы еще хорошо умеем работать молоточками. Настоящий реставратор должен быть многофункциональным, — считает Екатерина Николаенко.
Сейчас она восстанавливает портрет российской императрицы Елизаветы неизвестного автора. Над ним реставратор работает полтора года, но периодически переключается на другие полотна.
— У нас есть несколько работ по плану и параллельно бывают новые поступления, приносят произведения для подготовки к выставкам. Мы убираем какие-то царапины, мелкие повреждения. А иногда требуется растяжка, укрепление, выравнивание деформации. Процессов много, — говорит Екатерина.
Как работы попадают на реставрацию?
Мощности мастерских и недостаток финансирования не позволяют пока справиться со всем необходимым объемом работы. Потому сотрудники в первую очередь берутся за предметы искусства, которые больше всего нуждаются в «лечении».
— В музей долгое время поступали работы в плохом состоянии. Они хранились в фондах. Там произведение может запылиться, у него могут появиться физические, химические повреждения, разные виды пятен, может и таракан на нем след свой оставить. На реставрацию попадает та работа, которая нуждается в скорейшем восстановлении, — объясняет Галина Шувалова.
Все этапы реставрации документально фиксируются, а первым делом определяются состояние произведения и задачи реставрации.
Что происходит потом?
После завершения реставрации произведение попадает обратно в хранилище или в экспозицию. Так, например, многие картины ХХ—ХХІ веков, которые ранее не выставлялись, теперь украшают второй этаж музея.
— Перед открытием обновленной экспозиции второго этажа мы с девочками приводили в порядок много произведений. Там есть интереснейшие экспонаты. Все, что не уважали в период советского времени, сейчас очень актуально. И среди тех авторов есть большие мастера. Работы стояли в пыли, грязи. И это не потому, что у нас плохое хранение, проблема в том, что само здание в плохом техническом состоянии, — пояснила Галина Шувалова.
Справка «Одесской жизни»
Одесский художественный музей этой осенью получил статус национального, и в ближайшее время само здание ждет реставрация — в рамках программы «Большое строительство».
Ведь ОХМ расположен в здании Дворца Потоцких, построенном в 1810-1820 годах. Сооружение является памятником культурного наследия национального значения. Здесь обновят перекрытия, отремонтируют стены, полы и потолки, сделают звуко- и теплоизоляцию, отреставрируют фасады и освещение. Завершить ремонт должны в 2025 году.