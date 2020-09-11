Улица Сабанеев мост в Одессе: осталось немного роскоши и чуть-чуть разрухи (фоторепортаж)

Это ж подумать только: старый мост дал название улице, а, по сути, так оно и есть: сама улица — чуть длиннее моста. Всего-то на улице Сабанеев мост (бывшей Менделеева, а до этого — Присутственной) имеется всего несколько зданий. Но каких! А еще немного (ну как водится!) — разрухи

Ах, какие здания!

Нет на ней ни одного уличного указателя, и вот ведь удивительно: не всякий скажет, как зовется эта маленькая улица, протянувшаяся от Екатерининской площади до ул. Гоголя. Говорят о ней и «улица с мостом», и по-старому величают «Менделеева» или еще проще — «улица, где Дом ученых», «на Сабанеевом мосту». А вообще звучит ну очень необычно: и улица, и одновременно мост.

Если ступать по ее старой брусчатке от ул. Гоголя, то и не заметишь, как плавно перельется она в Екатерининскую площадь. Зато сколько впечатлений по этой недолгой дороге!

Главные достопримечательности улицы знает практически каждый: Дом ученых (особняк Толстого), Школа Столярского, особняк Поммера. Последний теперь после реставрации так выделяется своим цветом, что по сей день споры по этому поводу идут. Равно как и попытка отыскать аутентичную табличку и бюсты бога Бахуса, при той реставрации исчезнувшие. Рядом со зданием проходит лестница, по которой можно попасть на Военный спуск. Состояние ее не из лучших, но держится крепко.

Возле Дома ученых хочется остановиться и уже не выпускать из рук фотоаппарат. Кстати, его ограда, выходящая на Сабанеев мост, нуждается в обновлении. Впрочем, это не так заметно: она увита плющом.

А вот и знаменитая «школа имени мене», как говаривал о ней скрипач-педагог Петр Столярский, который и создал эту специализированную музыкальную школу для одаренных детей. И личность легендарная, и здание уникальное, хотя и самое молодое на исторической улице…

Ну и, конечно, сам мост — небольшой, исторический во всех смыслах. С него можно наблюдать жизнь Военного спуска.

Кстати, улица Сабанеев мост — «кипящая» и громкая: много людей, очень много машин. Одни авто стоят припаркованные, другие мчатся. И это только кажется, что описываемый нами уголок — место для прогулок. Ну разве что по вечерам. Днем она очень суетлива.

А что с мостом?

Сам Сабанеев мост относительно невелик. Его настил расположен на трех массивных полуциркульных арках, ограждения представляют собой каменные глухие парапеты. Кстати, нижняя часть моста, то есть, эти самые арки на Военном спуске — почти рекордсмены по количеству появлений в кино. Какие только события не снимались на их фоне!

Современный столб с освещением на мосту исписан, почти «изувечен», страшненький такой, пугающий. Ну а от старого фонаря (вероятно, «на память») осталась только «подпорка». Парапеты моста в некоторых местах выглядят ужасающе — исписаны вдоль и поперек, в рытвинах и трещинах. Та еще «красота»! Да и историческую табличку с названием моста привести бы в «божеский вид».

Улица Сабанеев мост — пешеходно-транспортная. Вот и живет улица-мост своей насыщенной жизнью — со спешащими авто, торопящимися по делам одесситами, туристами-пешеходами и проезжающими на электромобилях, и, конечно же, поражает своей неповторимостью.

Фото: Мария Котова