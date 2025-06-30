Ключевые моменты

Завершён капитальный ремонт моста через канал Кофа в Одесской области.

Мост соединяет Измаильский и Килийский районы, обеспечивая стабильное транспортное сообщение.

Расстояние между Килией и Измаилом сократилось с 140 до 40 км.

Сэкономлено 60 млн грн, которые направят на другие объекты.

Продолжается ремонт дороги Т-16-07 Измаил – Килия – Вилково.

Мост, соединяющий Измаильский и Килийский районы, был полностью закрыт с 2021 года из-за аварийного состояния. Это увеличивало расстояние между Килией и Измаилом до 140 км. После восстановления путь сократился до 40 км, что позволяет сэкономить время в пути втрое, отметили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины.

В рамках реконструкции были установлены новые опоры и пролетные конструкции, выполнено армирование и бетонирование, уложено новое асфальтобетонное покрытие, обустроены барьерные ограждения, нанесена разметка, установлены дорожные знаки, выполнен водоотвод и благоустройство прилегающей территории.

По словам первого заместителя главы Агентства восстановления Николая Бойко, проект не только успешно завершён, но и позволил сэкономить около 60 млн грн, которые направят на другие инфраструктурные объекты.

Сейчас продолжается ремонт участка дороги Т-16-07 Измаил – Килия – Вилково, где уже восстановлено 5 км покрытия из предусмотренных 25 км.

“Завершить работы планируем до конца этого года”, — отметил Николай Бойко.

Напомним, мост через канал Кофа, объединяющий Измаильский и Килийский порты, является стратегически важным для юга Одесской области. Его восстановление также имеет большое значение для четырех громад Измаильского района, в частности, для экстренных служб, школьного транспорта и грузоперевозок.





