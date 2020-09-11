Ограбили инкассаторов: в Одессе будут судить банду иностранцев (видео)

В Одессе будут судить пятерых бандитов, которых подозревают в серии разбойных нападений на банки.

В марте 2020 года они планировали напасть на банк. Вооружились, запаслись радиостанциями и масками. Однако до конца замысел не довели. Бандитов задержали.

Однако выяснилось, что именно они в сентябре 2018 года совершили налет на инкассаторов и взяли крупный куш – более 3,3 млн гривен, сообщили в прокуратуре Одесской области.

Все бандиты сейчас под стражей. Известно также, что банда состояла из иностранцев.