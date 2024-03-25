У Одесской музкомедии день рождения: сколько лет исполнилось театру?

Именно 25 марта 1947 года открыл свой первый сезон Одесский академический театр музыкальной комедии им. Михаила Водяного. Тогда публике представили оперетту М. Богословского «Одиннадцать неизвестных».
Правда, случилось это во Львове. Да, одесским театр стал только в 1953 году, когда молодой коллектив перевели в Одессу. И именно тут спектакли театра об Одессе и одесситах стали визитными карточками театра.
В 2024 году Одесскому театру музкомедии исполнилось 77 лет. Уже более двух лет коллектив театра работает в условиях войны. И тогда же, с первых дней полномасштабного российского вторжения руководство театра, артисты и работники технических цехов стали оказывать помощь защитникам Украины.
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Работники швейного цеха шили маскировочные сетки, желтые повязки термобелье для наших защитников. В изготовлении сеток им помогали артистки балета.
Мужской состав артистов балета вместе с главным балетмейстером театра на одесских пляжах готовили оборонительные мешки с песком.
Художники театра создавали плакаты с патриотическими лозунгами в поддержку одесситов и воинов: «Разом до перемоги!», «Все буде Україна!», «Правду не сховати», «Если маму кто-то тронет, того мама похоронит»…
Проводились выездные концерты для защитников Украины.
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И сейчас, когда враг продолжает обстрелы Одессы, когда в городе сутками нет электроэнергии, Одесский академический театр музыкальной комедии им. Михаила Водяного продолжает работать, выступать и готовить премьеры для зрителей.
“Одесская Жизнь” поздравляет коллектив театра с праздником и желает ему творческих успехов, премьер, аншлагов, выходов “на бис!” и всем нам скорейшей Победы, чтобы ничто не мешало украинцам творить и радоваться жизни, меняя мир к лучшему.
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