У Одесской музкомедии день рождения: сколько лет исполнилось театру?

Правда, случилось это во Львове. Да, одесским театр стал только в 1953 году, когда молодой коллектив перевели в Одессу. И именно тут спектакли театра об Одессе и одесситах стали визитными карточками театра.

В 2024 году Одесскому театру музкомедии исполнилось 77 лет. Уже более двух лет коллектив театра работает в условиях войны. И тогда же, с первых дней полномасштабного российского вторжения руководство театра, артисты и работники технических цехов стали оказывать помощь защитникам Украины.

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Работники швейного цеха шили маскировочные сетки, желтые повязки термобелье для наших защитников. В изготовлении сеток им помогали артистки балета.

Мужской состав артистов балета вместе с главным балетмейстером театра на одесских пляжах готовили оборонительные мешки с песком.

Художники театра создавали плакаты с патриотическими лозунгами в поддержку одесситов и воинов: «Разом до перемоги!», «Все буде Україна!», «Правду не сховати», «Если маму кто-то тронет, того мама похоронит»…

Проводились выездные концерты для защитников Украины.

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И сейчас, когда враг продолжает обстрелы Одессы, когда в городе сутками нет электроэнергии, Одесский академический театр музыкальной комедии им. Михаила Водяного продолжает работать, выступать и готовить премьеры для зрителей.

“Одесская Жизнь” поздравляет коллектив театра с праздником и желает ему творческих успехов, премьер, аншлагов, выходов “на бис!” и всем нам скорейшей Победы, чтобы ничто не мешало украинцам творить и радоваться жизни, меняя мир к лучшему.

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