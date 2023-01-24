Одесская Музкомедия: первая премьера в военное время, еще и “цирковая”

Вы на спектакль? Добро пожаловать на сцену!

Совсем незадолго до войны, в феврале 2022 года, мы побывали в нашем одесском цирке, где и планировалось ставить спектакль «Принцесса цирка» в постановке режиссера и балетмейстера Георгия Ковтуна.

Все вышло иначе, совсем иначе… Спектакль идет в самом театре. Но как!

Как вы представляете себе классическую оперетту в Музкомедии? Вы заходите в зрительный зал, находите свое место, занавес поднимается…

Никакого зрительного зала! И занавеса. Добро пожаловать на сцену. И вы оказываетесь… в цирке. Нет оркестровой ямы: музыканты с маэстро (дирижер Владимир Дикий) на балконе, зрители — по кругу, а перед ними (как на ладони!) — цирковая арена. И главное отличие спектакля — его поразительно праздничная яркость (художник-постановщик Станислав Зайцев, художник по костюмам Елена Лесникова). Сразу ощущаешь: как же этой самой яркости не хватает нам в последнее время…

На ярко-ярко залитой светом арене происходят и сама оперетта с цирковыми номерами, и, по сути, сама жизнь. И пройдете вы по ее перипетиям, как по линиям на ладони, если точнее — по линиям судеб самих героев, а, значит, и по своей собственной.

Да, так вот все адаптировано, представлено, щедро подано. И в который раз понимаешь: этот театр и в самом деле может все. Полная имитация циркового представления: даже мимолетное общение артистов цирка со зрителем.

Кстати, насчет цирковых номеров. Два из них выполняют артисты цирка. Это иллюзионист и воздушная гимнастка (Александр Яременко и Владислава Алиева). Все остальные — артисты театра. Вот уж, в самом деле, «не может в цирке скучно быть».

Впрочем, дело не в преодолении скуки. За всей цирковой яркостью — и личные трагедии, и тайны, и человеческая комедия.

Порой так и хочется чисто по-одесски воскликнуть, с восхищением и смехом наблюдая за Каролиной (Ирина Ковальская) и Пеликаном (Александр Щесняк): «Ну прям цирк какой-то!». Да и сама Каролина — настолько типичная одесская мамочка, что диву даешься, как это ее невероятно послушный сынуля Тони (Александр Кабаков) сумел все-таки тайно жениться на циркачке.

Между тем, вот и они — наши главные герои: прекрасная Теодора Вердье в алом (Ирина Визиренко) и загадочный Мистер Икс (творческий дебют молодого артиста Ивана Ковалева) в маске. Ох, уж этот классический поворот: знатная вдова и простолюдин, да еще циркач. Ах, простите, не просто: его цирковой номер пользуется огромной популярностью, маска придает еще больше загадочности, а сам герой оказывается в результате тоже знатной особой. Впрочем внимание Теодоры он вызвал еще на арене.

Одесская Музкомедия и ее смелый трюк

Но до конца еще далеко. Но мы же люди мудрые, мы же знаем, что все закончится хорошо. Мы пришли в театр за этим самым «хорошо». Его нам обещает сам директор цирка (Андрей Мирошниченко). Господин директор дело свое отлично знает, вот только ну никак не может себе запретить отвлечься на привлекательных циркачек. Нам предстоит еще включиться во множество любовных осложнений (ах, «циркачки все такие вертихвостки!») и загадок, интриг и обманов.

И все это — так легко, так заманчиво, что даже когда шары в виде алых сердец (кажется, у Каролины и мистера Икса — большие проблемы!), мы уже готовы переключиться на искрометный посудный поединок Каролины и Мабель (Наталья Ткачук).

Впрочем, бить посуду — это же к счастью! О, сколько ее перебьют новоиспеченные свекровь и невестка! Так что счастья и радости на всех хватит.

И вот уже смогли, наконец, рассказать другу всю правду «о темном прошлом» наши главные герои. И интриган Маркиз де Пурсоньяк (Владимир Муращенко) остается ни с чем (ну разве что со своим немалым состоянием), все еще не понимая, почему же не сработал так хитроумно разработанный им интригующе-гнусненький план…

Не опускается, как обычно занавес на этом спектакле. Всего только пустеет арена. Чтобы в следующий раз снова заиграть всеми красками — яркими, восхитительными, дарящими надежду на все лучшее.

Ах, театр, смел и дерзок твой трюк!..

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Фото Марии Котовой