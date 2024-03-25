Одеська музкомедія святкує день народження: скільки років виповнилося театру?

Щоправда, сталося це у Львові. Так, одеським театр став лише 1953 року, коли молодий колектив перевели до Одеси. І саме тут спектаклі театру про Одесу та одеситів стали його візитними картками.

У 2024 році Одеському театру музкомедії виповнилося 77 років. Вже понад два роки колектив театру працює за умов війни. З перших днів повномасштабного російського вторгнення керівництво театру, артисти та працівники технічних цехів стали надавати допомогу захисникам України.

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Працівники швейного цеху шили маскувальні сітки, жовті пов’язки, термобілизну для наших захисників. У виготовленні сіток їм допомагали артистки балету.

Чоловічий склад артистів балету разом із головним балетмейстером театру на одеських пляжах готували оборонні мішки з піском.

Художники театру створювали плакати з патріотичними гаслами на підтримку одеситів та воїнів-захисників: «Разом до перемоги!», «Все буде Україна!», «Правду не сховати», «Якщо маму хто то чіпатиме, того мама поховає»…

Проводилися виїзні концерти для захисників України.

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І зараз, коли ворог продовжує обстріли Одеси, коли в місті цілодобово немає електроенергії, Одеський академічний театр музичної комедії ім. Михайла Водяного продовжує працювати, виступати та готувати прем’єри для глядачів.

“Одеське Життя” вітає колектив театру із днем народження та бажає йому творчих успіхів, прем’єр, аншлагів, виходів “на біс!” і всім нам якнайшвидшої Перемоги, щоб ніщо не заважало українцям творити та радіти життю, змінюючи світ на краще.

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