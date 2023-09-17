Одесская Музкомедия открывает новую сцену премьерой лирической комедии

Малая сцена «на высоте» – это неожиданно. Новая сцена мала по размеру (конечно, по сравнению с «привычной» сценой театра), а вот сюрприз для зрителей – большой.

Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного (ОАТМК) 5 и 12 октября приглашает «на высоту» – на премьеру лирической комедии «Не надеясь на мечту».

А о чем спектакль?

Октябрьская премьера спектакля «Не надеясь на мечту» (либретто Евгении Мишанкиной) в 77-м театральном сезоне состоится в постановке солиста театра заслуженного артиста Украины Александра Щесняка. Кстати, это его первая режиссерская работа.

О чем же спектакль? Вы еще не догадались? Конечно, о любви, о счастливых неожиданностях, на которые мы так надеемся. Можно ли надеяться на сюрпризы? А можно ли жить, не надеясь на мечты? Не такой уж простой вопрос, особенно в нынешних условиях нашей с вами жизни…

Идет репетиция… Шампанское, украшенные новогодние елки… Лишь четыре действующих лица, ни балета, ни оркестра…

Между тем, это трогательная история об одинокой женщине, которая, кажется, совсем смирилась со своей «серой» жизнью, где все заполнено заботами о больной матери. Но однажды в ее квартире раздался звонок в дверь… На пороге стоял совсем незнакомый мужчина. Сказка?

В перерыве разговариваем с режиссером-постановщиком Александром Щесняком:

– Этот спектакль о вечном. Семейные ценности – это бессмертная тема. Лирическая комедия, на мой взгляд, это то, чего нам всем сейчас очень не хватает. Мы живем в трудные времена военного положения, мы постоянно «в этом». Людям сейчас очень нужна какая-то отдушина, душевное тепло, позитив… Надеюсь, наш спектакль и станет этим позитивом для зрителя.

Александр улыбается:

– Да, сам материал немного сказочный. Но ведь каждая сказка имеет свою глубокую мысль, ту философскую соль, над которой мы часто задумываемся в жизни, которую ищем.

Семейные ценности, любовь – это, повторяю, о вечном. К тому же нам всем сейчас так не хватает той же доброй сказки…

Малая сцена: все близко, все интимно

Александр Щесняк уверен, что новая сцена, та самая «малая», камерная – наилучший вариант для нового спектакля. В будущем на ней можно будет ставить и моноспектакли:

– Это совсем новая подача. Во время представления на малой сцене зритель и актеры словно смотрят друг другу в глаза… Здесь все близко, все интимно, к тому же, больше особого общения актеров со зрителем: не спрячешься. Да и зрителя никогда не обманешь…

Как рассказывают в театре, каждый зритель почувствует себя непосредственным участником спектакля. Откровенный разговор на вечные темы уже совсем скоро состоится на новой сцене «на высоте» в нашей Музыкальной комедии…

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Фото автора, фото афиши – ппресс-служба ОАТМК