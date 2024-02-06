Новости Одессы и Одесской области

На сцене одесской Музкомедии – премьера легендарной рок-оперы

На сцене одесской Музкомедии – премьера легендарной рок-оперы

«Иисус Христос – суперзвезда»… Премьера этой легендарной рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса состоится на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии им. Михаила Водяного (ОАТМК). Премьерные показы уже совсем скоро – 10, 11, 16 и 17 февраля этого года.

Одна из самых известных рок-опер в мире

В сентябре прошлого года мы рассказывали, как началась работа над спектаклем. И вот теперь – долгожданная премьера!

«Иисус Христос – superstar» – рок-опера в двух действиях… Язык исполнения: английский с украинскими субтитрами. Одна из самых известных рок-опер в мире с довольно продолжительной историей, которая стала шедевром и легендой мировой музыки – впервые на украинской сцене»,

– рассказывают в ОАТМК.

В театре напоминают:

«Основой сюжета рок-оперы стало Евангелие от Иоанна – события, происшедшие в начале Христианской Эры. Сюжетная линия охватывает период от въезда Иисуса в Иерусалим до момента смерти на Голгофе, последние семь дней жизни Иисуса из Назарета, с момента появления его на Пальмовое воскресенье и до казни по приказу Понтия Пилата».

Древняя история – современными театральными средствами

Кажется, мы становимся свидетелями огромного культурного события в Одессе…

Особенно важно (и даже щемяще), что оно состоится сейчас, во время полномасштабной войны…

– Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного с трепетом и волнением работал с этим выдающимся материалом и рассказывает эту древнюю историю абсолютно современными театральными средствами: средствами музыки, света, слов, игры актеров для того, чтобы посмотревший спектакль человек вышел из театра и в определенной степени посмотрел на себя изнутри, сделал соответствующие выводы и нашел условный «путь в храм» внутри своей души», – сообщают в театре, раскрывая основную идею легендарного спектакля.

Из истории всемирно известной рок-оперы

«Иисус Христос – суперзвезда» (англ. Jesus Christ Superstar) – рок-опера, музыку к которой написал Эндрю Ллойд Уэббер, а слова – Тим Райс. Произведение описывает последнюю неделю жизни Иисуса Христа и предательство его ученика Иуды Искариота.

В оригинальной версии роль Иисуса исполнил Иен Гиллан – вокалист Deep Purple» В октябре 1970 года Тим Райс и Эндрю Ллойд Уэббер записали двойной (на двух пластинках) музыкальный альбом Jesus Christ Superstar. В 1973 году на основе рок-оперы режиссер Норман Джуинсон экранизировал мюзикл с одноименным названием.

В 2000 году состоялась вторая экранизация мюзикла австралийскими кинематографистами, с новым актерским составом и названием Jesus Christ Superstar. Millennium Version.

  • Режиссер-постановщик – Владимир Подгородинский;
  • дирижер-постановщик – Вадим Перевозников;
  • дирижер, хормейстер-постановщик – Сергей Савенко;
  • балетмейстер-постановщик – Виталий Кузнецов;
  • художник-постановщик – Станислав Зайцев;
  • художник по костюмам – Елена Лесникова.

Фото афиши – пресс-служба ОАТМК им. М.Водяного

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить