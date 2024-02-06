На сцене одесской Музкомедии – премьера легендарной рок-оперы

Одна из самых известных рок-опер в мире

В сентябре прошлого года мы рассказывали, как началась работа над спектаклем. И вот теперь – долгожданная премьера!

«Иисус Христос – superstar» – рок-опера в двух действиях… Язык исполнения: английский с украинскими субтитрами. Одна из самых известных рок-опер в мире с довольно продолжительной историей, которая стала шедевром и легендой мировой музыки – впервые на украинской сцене»,

– рассказывают в ОАТМК.

В театре напоминают:

«Основой сюжета рок-оперы стало Евангелие от Иоанна – события, происшедшие в начале Христианской Эры. Сюжетная линия охватывает период от въезда Иисуса в Иерусалим до момента смерти на Голгофе, последние семь дней жизни Иисуса из Назарета, с момента появления его на Пальмовое воскресенье и до казни по приказу Понтия Пилата».

Древняя история – современными театральными средствами

Кажется, мы становимся свидетелями огромного культурного события в Одессе…

Особенно важно (и даже щемяще), что оно состоится сейчас, во время полномасштабной войны…

– Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного с трепетом и волнением работал с этим выдающимся материалом и рассказывает эту древнюю историю абсолютно современными театральными средствами: средствами музыки, света, слов, игры актеров для того, чтобы посмотревший спектакль человек вышел из театра и в определенной степени посмотрел на себя изнутри, сделал соответствующие выводы и нашел условный «путь в храм» внутри своей души», – сообщают в театре, раскрывая основную идею легендарного спектакля.

Из истории всемирно известной рок-оперы

«Иисус Христос – суперзвезда» (англ. Jesus Christ Superstar) – рок-опера, музыку к которой написал Эндрю Ллойд Уэббер, а слова – Тим Райс. Произведение описывает последнюю неделю жизни Иисуса Христа и предательство его ученика Иуды Искариота.

В оригинальной версии роль Иисуса исполнил Иен Гиллан – вокалист Deep Purple» В октябре 1970 года Тим Райс и Эндрю Ллойд Уэббер записали двойной (на двух пластинках) музыкальный альбом Jesus Christ Superstar. В 1973 году на основе рок-оперы режиссер Норман Джуинсон экранизировал мюзикл с одноименным названием.

В 2000 году состоялась вторая экранизация мюзикла австралийскими кинематографистами, с новым актерским составом и названием Jesus Christ Superstar. Millennium Version.

Режиссер-постановщик – Владимир Подгородинский;

дирижер-постановщик – Вадим Перевозников;

дирижер, хормейстер-постановщик – Сергей Савенко;

балетмейстер-постановщик – Виталий Кузнецов;

художник-постановщик – Станислав Зайцев;

художник по костюмам – Елена Лесникова.

Фото афиши – пресс-служба ОАТМК им. М.Водяного